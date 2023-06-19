В Херсонской области эвакуировано более 8 тысяч человек из-за прорыва Каховской ГЭС

За прошедшие сутки с затопленных территорий Новокаховского городского округа, а также Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области было эвакуировано 346 человек. Всего за время спасательной операции эвакуировано 8,1 тыс. человек. Об этом сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По словам господина Сальдо, с момента начала спасательной операции с затопленных территорий было эвакуировано 583 ребенка и 290 маломобильных граждан. Более 1,9 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения. «110 человек госпитализированы в медицинские учреждения. Сотрудники министерства здравоохранения Херсонской области вакцинировали около 2,3 тыс. человек, эвакуированных с затопленных территорий»,— уточняется в сообщении.

Владимир Сальдо отметил, что вода ушла из 12 населенных пунктов и более 9 тыс. жилых домов. Аварийно-восстановительные работы все еще продолжаются в Алешкинском муниципальным округе. Продолжается и работа по оказанию финансовой поддержки пострадавшим: 1635 жителям подтопленных территорий произведена выплата единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. руб. Общее число принятых заявлений на матпомощь составляет 1842.

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. Россия и Украина обвиняют друг друга в ее подрыве. Результатом разрушения дамбы стало затопление левого и правого берегов Днепра. На левобережье погибли 35 человек. Ранее власти Херсонской области сообщали об оценке ущерба от разрушения ГЭС в 40 млрд руб.

Подробнее о подрыве Каховской ГЭС — в материале «Ъ» «Небратская ГЭС».

Полина Мотызлевская