«Радио» настроилось не на ту волну

Апелляция отказала в признании недействительной сделки по покупке доли в обанкротившемся застройщике «Миловского парка» ООО «Килстройинвест». В 2018 году «Амнис-групп» (через ООО «Радио») приобрела у Сергея Ластовчука 50% доли в уставном капитале компании за 60 млн руб. Однако затем, узнав истинное финансовое положение компании, решила, что сделка была совершена на кабальных условиях под влиянием обмана со стороны продавца. Суды не усмотрели в действиях господина Ластовчука намеренного сокрытия информации о проданном активе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юлия Невская, Коммерсантъ Фото: Юлия Невская, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение первой инстанции, отказавшей в признании недействительной сделки купли-продажи 50% доли в уставном капитале ООО «Килстройинвест» (КСИ, застройщик жилого комплекса «Миловский парк»). Иск подавало ООО «Радио» (находится под управлением «Амнис-групп»).

В 2018 году бывший совладелец КСИ Сергей Ластовчук (владел 50%, еще 50% было у Николая Шеина) продал свою долю «Радио», которым в то время руководил Вадим Авхадеев, за 60 млн руб. Покупатель заплатил продавцу 22 млн руб., когда обнаружил, что стоимость чистых активов КСИ на конец 2017 года составила минус 64,2 млн руб. При таких условиях компания подлежала ликвидации, о чем Сергею Ластовчуку было известно, но он не сообщил об этом покупателю, указал истец в заявлении, а покупателю «при всей допустимой степени осмотрительности» узнать об этом было невозможно.

В 2019 году в отношении «Килстройинвеста» было введено наблюдение, Николай Шеин был признан банкротом, а в 2020 году суд признал банкротами сам КСИ и Сергея Ластовчука.

«Радио» просило применить последствия недействительности сделки: вернуть господину Ластовчуку долю в компании, а его обязать выплатить 22 млн руб.

Ответчик просил отказать в иске со ссылкой на пропуск срока исковой давности и отсутствие правовых оснований для признания договора недействительным.

Арбитражный суд Башкирии, отказывая в иске, отметил, что цена сделки была установлена по соглашению сторон на основании принципа свободы договора, покупатель и продавец при этом должны были осознавать риски. Помимо пропуска срока исковой давности, суд обратил внимание, что «Радио», в частности, должно было проверить финансовые показатели КСИ перед покупкой.

В апелляционной инстанции истец настаивал, что Сергей Ластовчук злоупотребил правом и намеренно умолчал о неудовлетворительном финансовом состоянии КСИ и о риске возбуждения дела о банкротстве.

Апелляционная инстанция не нашла оснований для отмены решения. По ее мнению, не было никаких объективных обстоятельств, мешавших истцу изучить бухгалтерскую отчетность «Килстройинвеста». Сама сделка, отметил суд, совершалась «очевидно, принимая во внимание какие-то иные сопутствующие переговорам о заключении сделки обстоятельства».

В 2017 году, как сообщал «Ъ-Уфа», «Амнис-групп» (бенефициаром называли предпринимателя Дмитрия Пяткина) намеревалось, получив контроль над КСИ, достроить ЖК «Миловский парк», но позднее отказалось от этого проекта. В итоге жилой комплекс достраивают на средства федерального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Параллельно арбитражный суд Башкирии рассматривает иск Сергея Ластовчука к «Радио» о взыскании невыплаченных 38 млн руб. В 2019 году, после подачи встречного иска, производство по делу было приостановлено.

Юрист Рустем Кашипов, представляющий интересы «Радио» в суде, сообщил, что намерен подать кассационную жалобу. По его словам, в рамках дела о банкротстве была проведена рыночная оценка доли КСИ, которая оказалась ниже стоимости сделки. В этой связи, полагает юрист, сумма исковых требований господина Ластовчука к «Радио» должна быть снижена до 4 млн руб.

Управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева считает выводы судов обоснованными. «Заслуживает внимания вывод судов о пропуске истцом срока исковой давности: заключив договор купли-продажи в феврале 2018 года, истец не интересовался финансовым состоянием общества в течение пяти месяцев, а после получения информации о том, что сделка нарушает его права, не обратился за судебной защитой в пределах срока исковой давности. Вероятно, «Радио» должно будет полностью рассчитаться за проданную ему долю в уставном капитале компании»,— полагает госпожа Галеева.

Старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин также назвал судебные акты законными и обоснованными, а вероятность их отмены минимальной: «Покупатель купил долю в организации, фактически не интересуясь ее имущественным положением, не ставя цену сделки в зависимость от рыночной стоимости этой доли. Оспаривание подобных сделок возможно только в случае, если продавец дал недостоверные заверения о имущественном состоянии организации, отсутствии признаков банкротства либо скрыл какие-либо обстоятельства, существенно влияющие на цену доли. Однако в этом случае суды ничего подобного не установили».

Влада Шипилова