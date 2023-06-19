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Коммерсантъ FM
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Airbus получил рекордный заказ от индийской авиакомпании IndiGo

Сегодня, 19 июня, на авиакосмическом салоне в Ле-Бурже индийский лоукостер IndiGo сделал заказ на 500 самолетов Airbus A320. Официально сумма заказа не называется, индийские СМИ оценивают сделку в $50 млрд. Это крупнейший единовременный заказ в истории гражданской авиации. Самолеты должны быть поставлены в 2030–2035 годах. «Это только начало, дальше будет еще много всего. С учетом роста Индии и индийского авиационного рынка мы решили, что самое время сделать этот заказ»,— заявил генеральный директор IndiGo Питер Элберс.

Индийский авиарынок — один из самых быстрорастущих в мире. По подсчетам Barclays, на индийские авиакомпании приходится 6% всех новых заказов самолетов, благодаря чему Индия занимает второе место, отставая только от США. На IndiGo приходится более 55% всех внутренних перелетов по стране. Сейчас в эксплуатации у этой авиакомпании находится около 300 самолетов, еще 480 должны быть поставлены до конца десятилетия.

Заказ IndiGo был сделан в первый день работы авиакосмического салона в Ле-Бурже. Среди других ожидаемых на авиасалоне крупных соглашений — соглашения Airbus и Boeing с турецкой авиакомпанией Turkish Airlines на закупку у них в общей сложности 600 лайнеров, а также соглашение тех же Airbus и Boeing с индийской Air India о поставках в общей сложности 470 пассажирских самолетов.

Яна Рождественская

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