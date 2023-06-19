Открылся международный авиакосмической салон в Ле-Бурже

Сегодня в парижском аэропорту Ле-Бурже открылся 54-й Международный авиакосмический салон. В последний раз салон работал в 2019 году. Из-за пандемии COVID-19 в 2021 году авиашоу было отменено.

В первые часы работы салона, в котором участвуют как гражданские, так и оборонные компании, французский производитель авиакосмического оборудования Safranобъявил о запуске четырех производственных линий электродвигателей во Франции и Британии в 2025 году. Кроме того, британский бюджетный авиаперевозчик Jet2 подписал контракт на оснащение двигателями от СП между Safran и GE Aerospace для закупаемого им 71 лайнера Airbus A320/A321 NEO.

Еще одна французская промышленная группа Thales подписала с правительством Индонезии контракт на поставку 13 радиолокационных систем большой дальности для ПВО Ground Master 400 Alpha. Планируется, что эти системы, которые работают уже в 19 странах мира, встанут на боевое дежурство в Индонезии уже в начале 2024 года.

Всего же, по прогнозам британской аналитической компании IBA Aero, в ходе авиасалона в Ле-Бурже, который продлится до 25 июня, будет подписано около 2,1 тыс. контрактов на поставку авиакосмической техники как гражданского, так и военного назначения. Крупнейшими контрактами могут стать соглашения Airbus и Boeing с турецкой авиакомпанией Turkish Airlines на закупку у европейского и американского авиаконцернов в общей сложности 600 лайнеров, а также соглашение тех же Airbus и Boeing с индийской Air India о поставках в общей сложности 470 пассажирских самолетов.

Евгений Хвостик