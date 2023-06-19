Аттракцион сработал

Апелляционная инстанция оставила в силе решение нижестоящих судов о законности продления договора аренды земельного участка в парке Ленина в Новороссийске, где работают детские аттракционы. Ранее мэрия отказала ООО «Сказка-Град» в продлении договора аренды из-за необходимости торгов. Суд решил, что администрация своими действиями нарушает права предпринимателя. Чиновники сейчас ищут инвестора для реконструкции всего парка, возможно, именно этот факт стал причиной отказа в аренде обществу. Юристы считают, что у мэрии есть еще шанс на положительный исход дела в кассационной инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ленинский парк (г. Новороссийск) / VK Фото: Ленинский парк (г. Новороссийск) / VK

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции о незаконности действий администрации Новороссийска, которая отказала ООО «Сказка-Град» в продлении срока аренды земельного участка в парке Ленина.

Как следует из решения Арбитражного суда Краснодарского края, договор аренды спорной территории был заключен сторонами дела в 2013 году сроком до 29 декабря 2022 года (на каком основании — в материалах дела не указано). Общая площадь участка составляет 2,6 тыс. кв. м. В договоре прописано, что земля предназначена для эксплуатации части парковой территории. Здесь компания установила детскую площадку и восемь аттракционов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сказка-Град» зарегистрировано в 2004 году в Новороссийске. Общество занимается зрелищно-развлекательной деятельностью. Учредителями в равных долях (33,3%) являются: Георгий Исакидис, Андрей Медведев и Наталья Охрименко. Выручка компании в 2022 году составила 30,9 млн руб., прибыль — 8,3 млн руб.

В сентябре 2022 года мэрия Новороссийска предложила ООО «Сказка-Град» в добровольном порядке досрочно расторгнуть договор аренды по соглашению сторон. Общество ответило отказом и направило администрации требование о продлении срока договора на три года (до 29 декабря 2025 года). Однако ответчик в октябре прошлого года отказал в заключении дополнительного соглашения о продлении срока аренды, сославшись на необходимость проведения торгов.

Суд указал, что законодательством предусмотрены меры поддержки арендаторов публичных земельных участков, включая продление договоров аренды. Следовательно, решение ответчика об отказе в заключении допсоглашения о продлении срока аренды является незаконным и нарушает права предпринимателя. Таким образом, суд признал правомерным требование заявителя об увеличении срока договора аренды земельного участка.

В апелляционной жалобе мэрия заявила, что на спорном земельном участке отсутствуют принадлежащие обществу объекты незавершенного строительства. В связи с этим, как полагает администрация, отсутствуют основания для заключения договора аренды без проведения торгов.

Суд апелляционной инстанции отклонил доводы администрации, так как положения закона №58-ФЗ не содержат требований о наличии на земельном участке объекта незавершенного строительства для принятия решения о продлении договора аренды.

На днях заместитель главы Новороссийска Олег Мацедонский во время встречи с журналистами заявил о том, что в реконструкцию парка Ленина необходимо вложить 500 млн руб.

«У города есть хороший проект относительно парка им. Ленина. Для его реализации мы хотим найти концессионера. Что касается ближайших перспектив парка, то в скором времени аттракционы будут приведены в порядок, получат необходимые сертификаты безопасности»,— приводит словам Олега Мацедонского «Новороссийский рабочий». Он добавил, что «неприглядные будочки» — вероятно, речь шла об объектах «Сказка-Град», которые портят внешний вид парка,— демонтируют. В середине лета, по словам чиновника, парк будет уже «полноценно работать и радовать посетителей».

Гендиректор ООО «Сказка-Град» Павел Корчагин заявил «Ъ-Кубань», что компания предоставила в мэрию свой проект реконструкции парка Ленина. «Сумма вливаний по нашему проекту составляет около 200 млн руб. Пока ответа от администрации нет, ведутся переговоры»,— отметил он. Аттракционы в настоящий момент продолжают работать.

Пресс-служба администрации Новороссийска на запрос редакции «Ъ-Кубань» не предоставила информацию.

Адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле считает, что у мэрии будут шансы на победу в суде кассационной инстанции, если она сможет продемонстрировать возникновение неоднократной просрочки арендной платы и последовательность собственной позиции о расторжении договора.

«Не будет являться убедительным довод о том, что длительное время назад на стороне арендатора возникала просрочка, однако после этого арендодатель продолжал принимать платежи и не заявлял о расторжении договора. В остальном выводы судов выглядят обоснованными»,— прокомментировал господин Шицле.

Тат Гаспарян

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