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Коммерсантъ FM
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На своих двоих

19 июня в мире отмечают Всемирный день мотоциклиста

В третий понедельник июня во всем мире празднуется Всемирный день мотоциклиста. Впервые его отметили в 1992 году, и тогда он назывался Ride to Work Day — «На работу на мотоцикле». Такова и была его суть — призывать людей вместо автомобиля использовать двухколесный транспорт. Однако есть много мест, где нет необходимости призывать людей пересесть на мотоциклы — байки и так являются там обычными средствами перемещения. Предлагаем вам взглянуть на будни людей и мотоциклов через объектив фотографов «Ъ».

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Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

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Чунцин, КНР

Чунцин, КНР

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Тегеран, Иран

Тегеран, Иран

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Улан-Удэ, республика Бурятия

Улан-Удэ, республика Бурятия

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Убуд, Бали

Убуд, Бали

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Вьетнам

Вьетнам

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Республика Алтай

Республика Алтай

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Казахстан

Казахстан

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Гавана, Куба

Гавана, Куба

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Афины, Греция

Афины, Греция

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Село Новотроицкое, Омская область

Село Новотроицкое, Омская область

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Минск, Республика Беларусь

Минск, Республика Беларусь

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Новый Орлеан, США

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Брюссель, Бельгия

Брюссель, Бельгия

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Владивосток, Приморский край

Владивосток, Приморский край

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Гонконг

Гонконг

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Мумбаи, Индия

Мумбаи, Индия

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Черняховск, Калининградская область

Черняховск, Калининградская область

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Луанда, Ангола

Луанда, Ангола

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Сиануквиль, Камбоджа

Сиануквиль, Камбоджа

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Барун-Хемчикской район, республики Тыва.

Барун-Хемчикской район, республики Тыва.

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Танзания

Танзания

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

Байкал, Иркутская область

Байкал, Иркутская область

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Старый колымский тракт

Старый колымский тракт

Фото: Коммерсантъ / Иван Буранов  /  купить фото

Джакарта, Индонезия

Джакарта, Индонезия

Фото: Коммерсантъ / Виктор Кручинин  /  купить фото

Алапаевск, Свердловская область

Алапаевск, Свердловская область

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Херсон, Херсонская область

Херсон, Херсонская область

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Шкодар, Албания

Шкодар, Албания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Москва, Садовое кольцо

Москва, Садовое кольцо

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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Санкт-Петербург

Фото: Коммерсантъ / Сергей Петров  /  купить фото

Чунцин, КНР

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Тегеран, Иран

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

Улан-Удэ, республика Бурятия

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Убуд, Бали

Фото: Коммерсантъ / Виктор Кручинин  /  купить фото

Вьетнам

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смышляев  /  купить фото

Республика Алтай

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Казахстан

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мякишев  /  купить фото

Гавана, Куба

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Афины, Греция

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Село Новотроицкое, Омская область

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мальгавко  /  купить фото

Минск, Республика Беларусь

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Новый Орлеан, США

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

Брюссель, Бельгия

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владивосток, Приморский край

Фото: Коммерсантъ / Артём Соколов  /  купить фото

Гонконг

Фото: Коммерсантъ / Дарья Федорова  /  купить фото

Мумбаи, Индия

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

Черняховск, Калининградская область

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Луанда, Ангола

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сиануквиль, Камбоджа

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Барун-Хемчикской район, республики Тыва.

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Танзания

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

Байкал, Иркутская область

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Старый колымский тракт

Фото: Коммерсантъ / Иван Буранов  /  купить фото

Джакарта, Индонезия

Фото: Коммерсантъ / Виктор Кручинин  /  купить фото

Алапаевск, Свердловская область

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Херсон, Херсонская область

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Шкодар, Албания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Москва, Садовое кольцо

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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