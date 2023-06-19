На своих двоих

В третий понедельник июня во всем мире празднуется Всемирный день мотоциклиста. Впервые его отметили в 1992 году, и тогда он назывался Ride to Work Day — «На работу на мотоцикле». Такова и была его суть — призывать людей вместо автомобиля использовать двухколесный транспорт. Однако есть много мест, где нет необходимости призывать людей пересесть на мотоциклы — байки и так являются там обычными средствами перемещения. Предлагаем вам взглянуть на будни людей и мотоциклов через объектив фотографов «Ъ».