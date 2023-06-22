В России спасают планету, цивилизуя рынок б/у смартфонов

Люди предпочитают не продавать ненужные смартфоны, а хранить дома в шкафу или выбрасывать. Виной тому рынок подержанных устройств: он не развит и полон препятствий — как для покупателей, так и для продавцов. Радикально изменить ситуацию планирует российский технологический стартап «Сивимарт». «Ъ-Наука» разбиралась, как революция на российском рынке подержанных смартфонов спасет планету от электронного мусора и поможет развитию циклической экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dreamstime / PhotoXPress.ru Фото: Dreamstime / PhotoXPress.ru

Сколько смартфонов лежит мертвым грузом

Что делать, если вдруг появился ненужный смартфон? В глобальных масштабах этот вопрос превращается в серьезную проблему. По данным Форума по проблеме отходов электрического и электронного оборудования (WEEE Forum), за 2022 год во всем мире вышло из использования более 5 млрд мобильных телефонов и смартфонов. Они стали не нужны своим владельцам — по самым разным причинам, от поломки до замены более новой моделью.

При средней толщине корпуса в 9 мм все эти устройства могли бы образовать башню высотой примерно в 50 тыс. км — это в 120 раз выше орбиты Международной космической станции, порядка 1/8 расстояния до Луны. Некоторая доля этого объема оказывается на мусорных полигонах. Тут читателю предлагается задуматься, например, о тяжелых металлах и микропластике, которые под действием солнца, ветра и осадков вымываются со свалок в почвы и грунтовые воды.

Большую же часть неиспользуемых смартфонов владельцы продолжают хранить дома. «Ъ-Наука» не располагает соответствующей статистикой, однако что-то подсказывает: Россия — одна из стран, где вышедшую из употребления мелкую электронику за редким исключением ожидает именно такая судьба. Эти устройства лежат в шкафах, комодах, тумбочках и кладовках. Многие из таких смартфонов вполне рабочие, а некоторые всего лишь требуют ремонта, после которого могли бы использоваться вновь.

Почему подержанные смартфоны плохо продаются

Почему бы не продать неиспользуемый смартфон? Согласно статистике, так поступают очень немногие. По данным аналитического агентства IDC, в 2022 году во всем мире было продано 283 млн подержанных смартфонов — меньше 6% от 5 млрд, которые перестали использоваться за тот же год.

Почему так происходит? Допустим, вы решили продать свой смартфон. Вам придется провести аналитическую работу, чтобы выяснить, сколько за него имеет смысл просить. Вам, скорее всего, придется куда-то поехать, чтобы встретиться с покупателем — будь то частное лицо или сотрудник выкупающей компании. Там вас ожидает торг с незнакомыми людьми.

Наконец, вы можете попросту не найти того, кто захочет купить у вас подержанный смартфон. Людей, которые покупают подержанные смартфоны, значительно меньше, чем тех, кто приобретает новую технику. Покупатели б/у устройств рискуют: как определить, сколько такой смартфон проживет? Если на следующий день он выйдет из строя, вернуть деньги, скорее всего, не получится.

Как рискуют компании, выкупающие подержанные смартфоны

Картину несколько скрашивает существование на рынке трейд-ин компаний — то есть ритейлеров, готовых принимать у покупателей подержанные смартфоны в обмен на скидки на новые. Выкупленные устройства ремонтируются и перепродаются, идут на запчасти для ремонта либо отправляются на переработку. Согласно прогнозам IDC, именно благодаря усилиям трейд-ин компаний к 2026 году рынок подержанных смартфонов вырастет почти в полтора раза — до 413,3 млн устройств в год.

Впрочем, таким компаниям живется непросто — приобретая подержанные смартфоны, они терпят издержки и рискуют. Во-первых, устройство нужно диагностировать и оценивать, что выливается в расходы на содержание штата соответствующих специалистов. Во-вторых, если оценка оказалась неточной (а такое происходит сплошь и рядом, ведь смартфон состоит из множества сложных компонентов), компания теряет выгоду.

Диагностическое ноу-хау, которое спасет б/у рынок

Как видно, рынок подержанных смартфонов состоит из огромного количества препятствий — как для продавцов, так и для покупателей. Впрочем, совсем недавно в России появилось технологическое решение, которое устраняет каждое из них. Речь идет о сервисе «Сивимарт», запущенном в феврале 2023 года.

Компания разработала приложение, позволяющее точно и быстро диагностировать состояние любого смартфона — любой может скачать его и за десять минут самостоятельно получить полную диагностическую карту на свое устройство. В ней будет подробно описано состояние всех его компонентов — от модулей связи и камер до сканера отпечатка пальцев и NFC.

Диагностика через приложение «Сивимарта» включает и визуальную оценку внешнего вида устройства: при помощи другого смартфона или планшета владелец по специальной инструкции фотографирует тот, который хочет продать, и загружает фотографии в приложение сервиса.

«После диагностики человек, желающий продать свое устройство, прямо в приложении получает оценку — за какую сумму мы готовы выкупить у него смартфон,— рассказывает коммерческий директор "Сивимарта" Олег Жулев.— Если цена устраивает, пользователь нажимает кнопку "Продать", после этого устройство у него забирает курьер, а деньги поступают пользователю на счет».

Аналогов такой диагностики и сервиса на ее основе в мире пока что не существует. «Ближайший аналог — это когда пользователь вручную вводит характеристики своего телефона и описывает его состояние по простому чек-листу, после чего ему предлагают подъехать в сервис, где с ним начинают торговаться технические специалисты»,— рассказывает Олег Жулев.

Цель сервиса «Сивимарт» и его партнеров — сделать весь рынок подержанных смартфонов удобным и безопасным. В частности, поэтому диагностическое приложение сервиса могут использовать не только те, кто хочет продать свое устройство — с его помощью любой желающий может проверить телефон, который приобретает с рук через сервис объявлений или забирает из ремонта.

Технологическая опора крупных игроков

Купленные у частных лиц устройства «Сивимарт» перепродает своим партнерам — сегодня это четыре крупнейшие российские трейд-ин компании, через которые проходит значительная часть отечественного рынка б/у смартфонов. Сервис позволяет им сэкономить на самостоятельной диагностике и при этом избавляет от рисков.

«Мы устраняем риск приобретения смартфонов со скрытыми дефектами,— говорит Олег Жулев.— От нас компании-партнеры получают устройства с подробной диагностической картой — то есть такие, про которые сразу точно понятно, что с ними делать, чтобы потом продать качественный и готовый продукт клиенту, дав на него гарантию».

Кроме того, «Сивимарт» — это еще и маркетплейс, который помогает игрокам рынка реализовывать как неповрежденные, так и качественно восстановленные б/у смартфоны. Через приложение или сайт сервиса можно приобрести устройства, выставляемые на продажу его партнерами. Покупатели ничем не рискуют — на каждое устройство дается 90-дневная гарантия: если за этот срок с устройством что-то случится, «Сивимарт» за свой счет заберет его и вернет деньги либо отремонтирует и привезет обратно.

Сервис действует всего несколько месяцев, однако его сайт уже привлекает более 200 тыс. человек в месяц, а продажи исчисляются тысячами устройств. Благодаря размерам партнеров «Сивимарта» география присутствия сервиса уже охватывает всю Россию. В ближайших планах у компании — развивать сотрудничество с еще большим количеством надежных игроков рынка: подключать новых трейд-ин партнеров и продавцов проверенных б/у смартфонов.

«Наши партнеры проходят строгий отбор — мы не хотим работать с фирмами-однодневками и теми, кто действует по серым или черным схемам,— подчеркивает Олег Жулев.— Мы ищем компании, которые имеют историю, обладают хорошей экспертизой и, так же как и мы, заинтересованы в развитии прозрачного, цивилизованного рынка б/у устройств».

Ольга Грибова