Предварительные итоги коронавирусной пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о завершении режима чрезвычайной ситуации в мире в связи с пандемией COVID-19.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вопрос о ношении масок в ряде стран был сильно политизирован, что дало негативные результаты

Фото: Javier Campos / NurPhoto / Getty Images Вопрос о ношении масок в ряде стран был сильно политизирован, что дало негативные результаты

Фото: Javier Campos / NurPhoto / Getty Images

Ситуация после ЧС

Посмотрим на реальную динамику основных параметров пандемии на 29 мая этого года по данным сайта Университета Джонса Хопкинса (США), который по поручению ВОЗ собирает данные по ходу пандемии и отражает их на странице своего сайта. В частности, ясно, что сейчас заболеваемость ковидом находится примерно на уровне мая-июня 2020 года, то есть в 2020 году при такой же, как и сейчас, заболеваемости никто и не думал отменять чрезвычайную ситуацию.

А дело в том, что сейчас смертность от этого заболевания более чем в 10 раз ниже, чем тогда. Связано это в первую очередь с тем, что современные варианты и субварианты вируса как минимум в 10 раз менее летальны. Да и иммунитет к вирусу в результате вакцинации и легкого переболевания у большинства людей появился. И разработка специфических антивирусных препаратов и методов лечения сыграли немаловажную в этом роль. Так что за три года пандемии человечество сделало колоссально много, чтобы снизить ущерб от пандемии, правда, потратив на это немало ресурсов. Но это были траты во имя жизни, борьба за минимизацию людских потерь. И это благородная борьба за прогресс.

Вместе с тем люди продолжают умирать от COVID-19. В одной только России умирает в день от него 10–30 человек, что каждый может видеть на сайте «стопкоронавирус.рф». Умирают по-прежнему в основном невакцинированные люди, а также люди с уже известными факторами риска: повышенный вес (индекс массы тела более 30), больные диабетом обоих типов, ВИЧ-инфицированные, больные некоторыми видами онкозаболеваний, люди с пересаженными органами и дефектами иммунной системы.

Личные рекомендации Наш организм предоставлен нам во временное пользование. Поэтому в наших с вами интересах эксплуатировать его грамотно, с заботой, не подвергая резким и вредным воздействиям, сохраняя его функции как можно дольше. И это категорически не означает лежать на печи, изредка вставая. Потому что для восстановления, да и просто для поддержания в тонусе он нуждается в активной жизни. Также вполне в наших силах его правильно кормить (что совсем не означает «обильно»), тренировать его физическую и умственную активность путем их чередования, вакцинироваться от наиболее опасных заболеваний, вовремя мониторить основные параметры организма и вовремя и грамотно лечить методами доказательной медицины при выявлении в результате мониторинга отклонений в его функционировании. И тогда многие инфекции и неинфекционные заболевания либо вообще нас не коснутся, либо пройдут легко.

Прежние, основанные на первичном, уханьском варианте вируса вакцины не защищают от заболевания, но все-таки летальность среди вакцинированных заболевших они сильно снижают. Часть людей отказывается — по-прежнему! — от вакцинации и печально пополняет статистику умерших.

Конечно, гораздо более эффективной была бы обновленная вакцина на основе варианта омикрон и его субвариантов, которая в Центре им. Н. Ф. Гамалеи разработана и первично испытана. Но наш Минздрав пока не разрешил ее для массового использования, и непонятно, когда разрешит. Между тем и Pfizer, и Moderna свои вакцины обновили и с сентября 2022 года массово применяют, их контролирующий орган — Управление по контролю лекарств и пищи (FDA) — после рассмотрения результатов испытаний такое разрешение дал.

Лечение: методы и препараты

Две основные причины смертельных исходов от ковида — это цитокиновый шторм (гиперреакция иммунной системы) и массовый тромбоз сосудов.

В части подавления цитокинового шторма при лечении тяжелобольных многократно подтверждена эффективность дексаметазона и других сходных препаратов: он снимает цитокиновый шторм. Еще большая эффективность подавления цитокинового шторма выявлена при лечение препаратами ингибиторов интерлейкина-6, это сарилумаб и тосилизумаб. Этот класс препаратов снизил смертность минимум на 50%.

В части подавления тромбоза эффективны антикоагулянты, которые также показаны и при опасности тромбозов при других тяжелых вирусных инфекциях. При лечении ковида эти препараты также существенно снизили смертность.

Следующие виды препаратов снижают вирусную нагрузку и уменьшают поэтому степень заражения организма и разрушения клеток. Первым таким препаратом был ремдесивир (США) — ингибитор РНК-полимеразы, первично разработанный для лечения лихорадки Эбола. Однако было показано, что он хотя и уменьшает длительность заболевания ковидом, но слабо снижает смертность.

Препараты моноклональных антител (МА) на основе MA Regeneron и Bamlanivimab+ Etesevimab получили одобрение FDA, но оказались практически бесполезны при тяжелой форме ковида. Дело в том, что при тяжелой форме ковида для нейтрализации большого количества вируса необходимы просто огромные дозы моноклональных антител. А это практически недостижимо.

Поэтому другой препарат на их основе — REGEN-COV (смесь МА Casirivimab и Imdevimab) применяют для предотвращения инфекции у близких контактов при экстренном введении. Но также показано, что он не помогает при тяжелом ковиде.

Молнупиравир (Molnupiravir) — это новый, специально разработанный для лечения ковида ингибитор РНК-полимеразы вируса SARS-CoV-2. Это оральный препарат, который вызывает ошибки копирования РНК, через 24 часа он вызывает снижение репликации SARS-CoV-2 и снижает смертность на 48%. Сейчас он есть и в России под названием «Эсперавир».

Паксловид (Paxlovid) — специально разработанный под ковид препарат, комбинация ингибитора протеазы коронавируса и ингибитора метаболизма ритонавира. В клинических испытаниях 3-й фазы он показал почти стопроцентную эффективность при лечении ковида. Сейчас есть и у нас в России под названиями нирматрелвир+ритонавир, или «Скайвира».

Вместо заключения

Подведем и наши итоги пандемии ковида.

1. Сейчас понятно, что мир в части острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) практически вернулся в доковидную эпоху. Доля коронавируса SARS-CoV-2 в ОРВИ сейчас менее 9% и продолжает снижаться. Летальность также заметно снизилась и составляет сейчас менее 0,2%, что сравнимо с таковой от наиболее патогенных штаммов вирусов гриппа А и В.

2. Вместе с тем люди, особенно из групп риска, от ковида продолжают умирать, хотя и в меньшей степени (в России 10–30 человек в сутки). Поэтому наши отечественные вакцины все-таки надо обновить на основе омикрона, потому что вакцины, построенные на исходном «уханьском» варианте, не защищают от инфицирования субвариантами омикрона, хотя и уменьшают тяжесть заболевания и снижают смертность. Компании Pfizer и Moderna с сентября 2022 года перешли на выпуск новых версий вакцины, которые уже применяются в США и Европе.

3. Попутно следует отметить, что в части профилактики гриппозной инфекции у нас в этом сезоне доступны только отечественные вакцины. При этом основные вакцины от гриппа, которые предлагают россиянам в этом году, предназначены для защиты только от трех подтипов вирусов гриппа (вирусов гриппа A подтипа H1N1, вирусов гриппа A подтипа H3N2 и вирусов гриппа B одной эволюционной линии). «Четырехвалентные» вакцины, в которых как раз есть компоненты обеих линий вируса гриппа В, то есть самые современные и эффективные вакцины, труднодоступны в России, так как они существенно дороже.

4. Ясно, что коронавирусная пандемия может и не закончиться полным исчезновением вируса SARS-CoV-2. Потому что его эволюционный потенциал не исчерпан, и вернее всего, он может превратиться в конце концов в эволюционирующий патоген по типу вируса гриппа, и надо будет периодически обновлять вакцины против него, поскольку небольшая смертность от него все-таки будет наблюдаться.

5. В России был огромный подъем заболеваемости от омикрона: официально зимой 2022–2023 года регистрировалось до 200 тыс. ежедневно, а в сумме за первые три месяца циркуляции омикрона в России официально переболело более 5 млн человек. Неофициально, то есть не зарегистрированных переболевших к апрелю 2022 года накопилось 30–40 млн человек. В сумме с примерно 70 млн привитых это составляет около 75% населения. Вот поэтому эпидемия у нас в конце весны 2022 года и затухла.

А возможности для дальнейшей эволюции у омикрона имеются:

а) еще делеции в N-концевой части белка S: они были у вариантов бета и гамма;

б) дополнительные делеции там же у варианта дельта, которых у омикрона нет;

в) усиление фуринового сайта — как у дельты, но с дополнительным аргинином;

г) другие замены в антигенно-значимых местах, в том числе в RBD-домене.

Поэтому стоило бы разработать и испытать вакцины против омикрона. Вирус продолжает эволюционировать и будет трансформироваться с постепенным снижением патогенности в обычный респираторный патоген на основе именно варианта омикрон и его субвариантов.

Судя по всему, распространение вариантов альфа-дельта удалось затормозить именно вакцинацией. Но омикрон заметно изменен в сравнении с предыдущими вариантами, поэтому относительно устойчив к первым вариантам вакцин. Да еще и намного легче передается от человека к человеку, поэтому распространился так сильно. Но он гораздо менее патогенен.

Основные даты эпидемии ковида Первая вспышка заболевания была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года.

заболевания была зафиксирована в китайском Ухане 9 января от него умер первый человек — там же, в Ухане.

от него — там же, в Ухане. 10 января стал публично доступен полностью расшифрованный геном коронавируса SARS-CoV-2.

стал публично доступен полностью расшифрованный 13 января 2020 года первый случай инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 обнаружен за пределами Китая — в Бангкоке, Таиланд.

первый случай инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 обнаружен за пределами Китая — 30 января 2020 года ситуация в области здравоохранения с ковидом, вызванная распространением коронавируса SARS-CoV-2, официально была объявлена чрезвычайной на международном уровне.

ситуация в области здравоохранения с ковидом, вызванная распространением коронавируса SARS-CoV-2, официально была 11 марта 2020 года чрезвычайная ситуация получила статус пандемии.

чрезвычайная ситуация получила В декабре 2020 года случай ковида зафиксирован в Антарктиде, и на Земле не осталось места, где бы не заражались коронавирусом SARS-CoV-2.

случай ковида зафиксирован и на Земле не осталось места, где бы не заражались коронавирусом SARS-CoV-2. 25 июня 2020 года зарегистрирована первая вакцина — Convidicea, но только для армии КНР.

зарегистрирована но только для армии КНР. 11 августа 2020 года зарегистрирована первая общедоступная вакцина — российская «Гам-ковид-вак».

зарегистрирована первая общедоступная вакцина — российская В декабре 2020 года зарегистрированы две самые популярные вакцины — мРНК-препараты компаний Pfizer и Moderna.

зарегистрированы две самые популярные вакцины — компаний Pfizer и Moderna. В марте 2021 года Всемирная организация здравоохранения в докладе признала наиболее вероятной причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2 заражение человека от животных.

Всемирная организация здравоохранения в докладе признала наиболее вероятной причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2 4 мая 2023 года комитет по чрезвычайной ситуации рекомендовала своему руководству объявить о прекращении вызывающей международную обеспокоенность чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией ковида.

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Три главных урока пандемии по мнению ВОЗ (сформулированы в апреле 2023 года) Важность общественного здравоохранения: некоторые страны с развитой медициной пережили пандемию хуже, чем государства с меньшим объемом ресурсов, но с прагматичным подходом к принимаемым мерам и тщательной работой с населением. Важность науки: быстрота разработки тестов, вакцин и средств терапии были беспрецедентными в истории медицины. Но вопросы ношения масок, карантинизации и вакцинации в ряде стран были сильно политизированы, что дало негативные результаты. Важность международного сотрудничества. Вместо последовательных и слаженных глобальных ответных мер пандемия была отмечена хаотичным применением ответных мер в тесно взаимодействующих соседних странах.

Все эти данные не говорят о том, сколько еще продлится пандемия, вызванная SARS-CoV-2, но указывают на то, что эволюцию того или иного варианта можно сильно ограничить или даже прекратить вакцинацией.

Сергей Нетесов, академик РАН, доктор биологических наук, профессор, Новосибирский государственный университет