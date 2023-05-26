Вкладам придают социальный характер

Власти могут обязать банки открывать социальные вклады и счета. Такие продукты будут обеспечивать гарантированное начисление средств для граждан с низкими доходами, а ставка по ним будет привязана к ключевой ставке ЦБ. Это следует из законопроекта, который группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму. Открывать подобные счета смогут только граждане-получатели соцподдержки от государства, а сведения об этих людях должны храниться в Единой информационной системе социального обеспечения. Согласно инициативе, максимальный размер вклада составит 50 тыс. руб., и банки не смогут взимать с таких клиентов комиссии за открытие счета или проведения операций на сумму до 15 тыс. руб. за месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как этот инструмент скажется на банковском секторе? Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский полагает, что это станет для них серьезной нагрузкой:

«Так как возможность открытия таких вкладов жестко увязывается с определением государства, что данный человек нуждается в поддержке, соответственно, возникает вопрос, откуда у него вообще средства на открытие такого продукта. Второй момент — не проще ли властям назначить некую дополнительную выплату, которая просто адресно будет назначаться, не привлекая коммерческие банки. Третий момент — за чей счет банкет?

То есть банкам такая инициатива была бы интересна, если бы это субсидировалось. А просто ввести очередной налог на кредитные организации в пользу неимущих как-то довольно странно выглядит.

Какое это влияние окажет, пока сложно говорить, учитывая, что лимиты очень маленькие. Если, условно говоря, это плюс 1% к рынку, то это станет очень небольшой суммой для каждого конкретного получателя. Грубо, там, 500 руб. или 1 тыс. руб. за год — это ни о чем. Скорее всего, это некие пилотные показатели, которые потом могут быть изменены в зависимости от результатов».

Какие именно банки будут заниматься открытием социальных депозитов и счетов, неизвестно. В законопроекте указано, что это должны быть организации, которые входят в систему обязательного страхования вкладов и состоят на учете в АСВ.

Саму идею открытия подобных инструментов ранее поддерживали в Минфине, хотя там отмечали, что реализовать ее будет непросто. Во-первых, банкам придется создавать некую систему, в которой будет собираться вся информация об этих вкладах. Во-вторых, законопроект не предполагает субсидий за их открытие.

Но эксперт финансового рынка Андрей Бархота полагает, что этот механизм отчасти позволит организациям привлекать дополнительные средства, пусть и не очень большие:

«У нас есть определенные сложности с привлечением срочных вкладов. Сейчас ситуация в банковском секторе такова, что многие организации предлагают доходность по накопительным счетам выше, чем по срочным. При этом население неохотно идет на то, чтобы открыть счет на срок от полугода до трех лет, потому что есть неопределенность с точки зрения доходов. И фактически этот законопроект в том числе и на руку самим банкам в части того, что можно будет привлечь какой-то объем средств без конкуренции, а просто запустив новый продукт.

Скорее всего, те игроки, которые будут активно развивать это направление, постараются обеспечить кросс-продажи на этих клиентов, по крайней мере, предложив им дистанционные каналы обслуживания, мобильный интернет-банк, возможно, какие-то небольшие потребительские кредиты, а, может, даже и ипотеку. Собственно, платежное поведение будет оцениваться действительно по тому, как расходуются деньги, и по поведению конкретного гражданина в отношении этих специальных вкладов.

Такой шаг может дать банковскому сектору дополнительно до нескольких сот миллиардов рублей пассивной базы. Это небольшая доля от того, что уже существует. При этом кредитные организации будут стараться наиболее полно в нее проникнуть, чтобы речь шла не только о банковском счете на небольшую сумму, который надо еще обслуживать».

Создать социальные вклады Центробанк предлагал еще в 2021 году. По данным СМИ, разработчики этой инициативы обсуждали возможность предоставления регуляторных послаблений для банков, которые будут предоставлять подобные продукты. Но о том, были ли приняты какие-то решения по этому вопросу, не сообщалось.

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Владислав Викторов