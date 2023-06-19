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Главу екатеринбургского «Мемориала» оштрафовали на 100 тыс. рублей за дискредитацию армии

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал главу местного «Мемориала» (иностранный агент, федеральная организация внесена в реестр иностранных агентов и ликвидирована Верховным Судом РФ) Алексея Мосина виновным в дискредитации ВС РФ (20.3.3 КоАП). Ему назначили штраф в размере 100 тыс. руб., передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

Алексей Мосин

Алексей Мосин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Алексей Мосин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Поводом стала фотография господина Мосина с антивоенным плакатом и текстовый комментарий на сайте «Уральского Мемориала». Господин Мосин утверждал, что снимок был сделан на согласованном митинге еще до начала специальной военной операции (СВО) России на Украине.

1 июня Ленинский райсуд оштрафовал екатеринбургское общество «Мемориал» на 300 тыс. руб. по двум протоколам о дискредитации армии. После этого бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов) сообщил, что поможет оплатить этот штраф.

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