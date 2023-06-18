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Коммерсантъ FM
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Режим ЧС ввели во Владикавказе после ливня

В Северной Осетии непогода затронула несколько населенных пунктов, в том числе столицу Владикавказ, село Октябрьское и поселок Южный, который расположен в столичном округе. Во Владикавказе с 18:00 введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

В районе поселка Южный селевым потоком перекрыто 50 м дороги в районе Кувандона, там подтоплены три частных домовладения. Об этом сообщают региональное МЧС и администрация Владикавказа.

В селе Октябрьское подтоплено три частных домовладения, спасатели эвакуировали людей. Во Владикавказе произошло частичное отключение электроэнергии на пяти улицах, подтоплены многоквартирный дом и частное домовладение. Из автомобиля спасатели эвакуировали двух человек. Непогода также повалила деревья.

В администрации Владикавказа прошло экстренное заседание комиссии ЧС под председательством главы администрации Вячеслава Мильдзихова. «По решению комиссии с 18:00 на территории города вводится режим чрезвычайной ситуации»,— говорится в сообщении администрации.

Ущерб, нанесенный стихией, оценит созданная комиссия. Он будет оцениваться 19 июня, для чего чиновники обойдут каждый двор и дом, заявил господин Мильдзихов. «Все подразделения получат завтра соответствующие директивы. Уже после, по итогам, комиссия вынесет решение по возмещению ущерба»,— сказал он.

Мария Федотова

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