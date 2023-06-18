Швейцарцы проголосовали за повышение налога для корпораций и климатическую программу

По предварительным данным, на прошедшем сегодня, 18 июня, референдуме большинство швейцарцев высказались за повышение налога для транснациональных корпораций, а также за программу борьбы с изменением климата. Явка на референдуме составила около 42,5%.

78,4% высказались в поддержку повышения минимального налога для крупных транснациональных корпораций с нынешних 11% до 15%. Голосование по этому вопросу связано с тем, что в 2021 году Швейцария присоединилась к группе стран, поддержавших инициативу Организации экономического сотрудничества и развития по изменению системы налогообложения таких корпораций. В соответствии с ней транснациональные компании должны выплачивать налоги пропорционально прибыли, получаемой от продаж в каждой конкретной стране. Даже после повышения налога в Швейцарии он останется одним из самых низких в мире. Ожидается, что повышение налога должно приносить швейцарскому бюджету 2,5 млрд франков ($2,8 млрд) в год.

59% швейцарцев проголосовали за программу борьбы с изменением климата. По этой программе страна должна достичь углеродной нейтральности к 2050 году. В частности, предполагается снизить использование ископаемых энергоносителей и развивать зеленую энергетику.

Жители Женевы также голосовали по вопросу повышения налога на имущество состоятельных жителей города, состояние которых превышает 3 млн франков ($3,4 млн). 55,1% женевцев проголосовали против этого предложения, предполагавшего повышение налога с нынешнего 1% до 1,5%. В Женеве живет много миллионеров — около 19 тыс. человек (почти 4% от населения города). Повышение налога затронуло бы от 4 тыс. до 10 тыс. человек.

Яна Рождественская