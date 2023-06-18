В Татарстане при пожаре в частном доме погибли семь человек

В результате пожара в частном жилом доме в Татарстане погибли семь человек, из них четверо — дети. Всего в доме проживало восемь человек, по данным полиции, семья была неблагополучной. Мать детей, по сообщению регионального МЧС, вышла из горящего дома. По факту гибели семи человек возбуждено уголовное дело.

Пожар произошел в деревне Саитово Тукаевского района в одноэтажном бревенчатом доме, информация о нем поступила в 13:17. Его площадь составила 100 кв. м. В 14:05 пожар локализован, в 14:15 потушено открытое горение. На место происшествия прибыл начальник регионального МЧС Рафис Хабибуллин.

В доме проживали восемь человек, из них четверо — дети. Со слов сотрудников полиции, семья была неблагополучной. «Мать детей вышла из горящего дома»,— сообщает ведомство. По данным регионального Следственного комитета РФ, дети были 2016–2019 годов рождения. Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности.

По данным МЧС, в 2021 году дом оборудовали автономными дымовыми пожарными извещателями (АДПИ). В ноябре 2022 года в них заменили элементы питания, в феврале 2023 года в результате проверки подтверждена исправность АДПИ.

Мария Федотова