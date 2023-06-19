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Киевское шоссе вводит промышленность в «Эксплуатацию»

На юге города появится индустриальный парк за 15 млрд рублей

ООО «К-95 Эксплуатация» планирует построить индустриальный парк «Киевское-95» площадью 200 тыс. кв. м. Первые вложения в инфраструктуру и производственно-складской комплекс формата light industrial составят 3 млрд рублей, общий объем инвестиций, учитывая собственные вложения компании и будущих резидентов, составит 15 млрд рублей. Эксперты полагают, что объект будет востребован, так как на рынке сложился дефицит качественной производственно-складской недвижимости.

Генеральный директор ООО «К-95 Эксплуатация» Александр Ходченков

Генеральный директор ООО «К-95 Эксплуатация» Александр Ходченков

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Генеральный директор ООО «К-95 Эксплуатация» Александр Ходченков

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Соглашение о реализации инвестпроекта было подписано на ПМЭФ-2023 между генеральным директором ООО «К-95 Эксплуатация» Александром Ходченковым и председателем городского комитета по промышленной политике Кириллом Соловейчиком. Согласно документу, компания инвестирует 3 млрд рублей в инфраструктуру индустриального парка «Киевское-95» в Пушкинском районе. Планируется до 2024 года построить производственно-складской комплекс light industrial площадью 58 тыс. кв. м. Формат предполагает помещение, разделенное на небольшие блоки площадью 0,5–2 тыс. кв. м с отдельным входом.

Как уточнил господин Соловейчик, далее индустриальный парк будет включать в себя подготовленные земельные участки для строительства под резидентов. Общая сумма вложений составит 15 млрд рублей, а площадь промышленных площадей — 200 тыс. кв. м. Полностью проект будет реализован в 2028 году.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «К-95 Эксплуатация» зарегистрировано в марте 2023 года. Бенефициаром и генеральным директором является Александр Ходченков. Он также владелец ООО «Ленд», ООО «Лендхолд», деятельность которых основывается на покупке и продаже земельных участков. В настоящее время проектом индустриального парка «Киевское-95» занимается группа компаний «Факт». На сайте сказано, что компания предлагает в аренду участки от 0,5 до 10 га, стоимость начинается от 38,78 млн рублей. Связи с компанией ООО «К-95 Эксплуатация» в базе «СПАРК-Интерфакс» не прослеживается, в самой компании на запрос «Ъ-СПб» не ответили.

Эксперты положительно оценивают появление индустриального парка. Как пояснил «Ъ-СПб» Кирилл Вечер, старший консультант департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers, к 2023 году в Санкт-Петербурге существует всего шесть проектов light industrial, еще один находится в процессе строительства — ввод в эксплуатацию намечен на конец 2023 года.

«Общая площадь всех существующих проектов не превышает 50 тыс. кв. м, поэтому в регионе ощущается острая нехватка таких проектов. Особенно дефицит ощутим на востоке города, в Красногвардейском и Калининском районах, поскольку сейчас площади light industrial сконцентрированы в основном на Парашютной улице, в Шушарах, и только один проект реализован на востоке (ООО "Терминал" на Маршала Блюхера). Подобный формат складских помещений крайне востребован, ощущается дефицит качественной производственно-складской недвижимости "небольших" форматов — от 500 до 2500 кв. м»,— пояснил Кирилл Вечер.

Филипп Чайка, партнер, руководитель отдела индустриальной и складской недвижимости IPG.Estate, обратил внимание на удачное местоположение: южная часть города пользуется спросом. «Спрос однозначно будет, учитывая текущую нулевую вакансию на качественном индустриально-складском рынке. Проект такого формата может уходить с рынка очередями еще до ввода в эксплуатацию. Сумма инвестиций в проект звучит вполне разумно»,— полагает эксперт.

По словам руководителя отдела складской и индустриальной недвижимости консалтинговой компании NF Group в Санкт-Петербурге Ильи Князева, в городской черте остались в основном заводские площадки, которые требуют больших инвестиций в реконструкцию, в связи с чем собственники при расширении производства для переезда готовы рассматривать в основном объекты нового строительства. «В отличие от старых заводских площадей, здесь уже есть парковки для большегрузного транспорта, присутствуют хорошие маневровые зоны, а площадки light industrial подходят под различные виды бизнеса: от пищевого производства до работы с металлом. Парк на Киевском шоссе будет востребован, учитывая, что земля в Шушарах — наиболее популярной локации для индустриальной недвижимости,— заканчивается, в связи с чем новые проекты строятся уже ближе к городу Тосно. А на Киевское шоссе есть съезд с Московского проспекта, что делает эту локацию удобной с точки зрения транспортной доступности»,— отмечает эксперт.

Алла Михеенко

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