В Уганде в результате нападения на школу убиты 37 человек

Связанные с группировкой «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая организация) боевики убили 37 человек в одной из школ на западе Уганды. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителей армии и полиции. Атака на среднюю школу в Мпондве в округе Касесе произошла поздно вечером 16 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Силы безопасности проезжают мимо толпы людей, собравшихся возле средней школы после нападения, Мпондве, Уганда Фото: AP Фото: AP Фото: AP Фото: AP Фото: AP Следующая фотография 1 / 5 Силы безопасности проезжают мимо толпы людей, собравшихся возле средней школы после нападения, Мпондве, Уганда Фото: AP Фото: AP Фото: AP Фото: AP Фото: AP

Сейчас боевиков из Союзных демократических сил преследуют военные. «37 тел были обнаружены и доставлены в морг больницы Бвера (соседний город.— "Ъ")»,— говорится в заявлении представителя Народных сил обороны Уганды Феликса Кулайигье.

Восемь человек были ранены, шестеро — похищены и увезены нападавшими в сторону национального парка Вирунга. Комиссар Касесе Джо Валусимби сообщил агентству, что по меньшей мере 25 погибших «были подтверждены как учащиеся школы».

Эта атака стала самой смертоносной в Уганде после двух взрывов в Кампале в 2010 году, когда погибли 76 человек. Тогда ответственность взяли боевики «Аш-Шабааб» из Сомали (имеет тесные связи с международной террористической организацией «Аль-Каида», запрещенной в РФ).

Мария Федотова