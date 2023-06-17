В Уганде в результате нападения на школу убиты 37 человек

Связанные с группировкой «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая организация) боевики убили 37 человек в одной из школ на западе Уганды. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителей армии и полиции. Атака на среднюю школу в Мпондве в округе Касесе произошла поздно вечером 16 июня.
Сейчас боевиков из Союзных демократических сил преследуют военные. «37 тел были обнаружены и доставлены в морг больницы Бвера (соседний город.— "Ъ")»,— говорится в заявлении представителя Народных сил обороны Уганды Феликса Кулайигье.
Восемь человек были ранены, шестеро — похищены и увезены нападавшими в сторону национального парка Вирунга. Комиссар Касесе Джо Валусимби сообщил агентству, что по меньшей мере 25 погибших «были подтверждены как учащиеся школы».
Эта атака стала самой смертоносной в Уганде после двух взрывов в Кампале в 2010 году, когда погибли 76 человек. Тогда ответственность взяли боевики «Аш-Шабааб» из Сомали (имеет тесные связи с международной террористической организацией «Аль-Каида», запрещенной в РФ).