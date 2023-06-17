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В Госдуме предложили включить послеродовое восстановление женщин в ОМС

Послеродовое восстановление женщин, в том числе пластику и восстановление тонуса мышц, стоит включить в базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС). Обращение направил замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов главе Минздрава России Михаилу Мурашко, сообщил ТАСС со ссылкой на документ.

Ярослав Нилов

Ярослав Нилов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ярослав Нилов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ярослав Нилов отмечает в своем письме, что одной из причин отказа молодых женщин от беременности — «неуверенность в ресурсах собственного организма и их способности к восстановлению». По его мнению, если к этим сомнениям добавляются материальные сложности, «она превращается в основной стимул отказа от материнства».

«Многих пугает высокая вероятность появления негативных последствий и послеродовых осложнений, которые могут не только отразиться на здоровье, но и в значительной степени отрицательно сказаться на внешности»,— сказано в письме.

Господин Нилов добавил, что сейчас в ОМС не входят послеродовые восстановительные комплексные процедуры, в том числе возвращение тонуса мышц и восстановление тканей и иммунитета, коррекция фигуры, нормализации гормонального фона, пластики и психологической помощи.

«На основании вышеизложенного прошу вас рассмотреть возможность расширения перечня мер медицинской помощи во время беременности и в послеродовой период, доступных гражданам в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования»,— написал Ярослав Нилов.

Олеся Павленко

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