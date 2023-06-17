«Автодор» в июле обсудит пересмотр тарифов для платных дорог

«Автодор» в июле вернется к обсуждению вопроса о повышении тарифов на проезд по платным автодорогам, заявил РБК председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко. Насколько могут повысить тарифы, он не уточнил.

В прошлый раз «Автодор» индексировал расценки в феврале. Тогда проезд легковых автомобилей по подмосковному участку М-1 «Беларусь» подорожал со 100–120 руб. до 140 руб., по М-4 «Дон» от Москвы до Краснодара — с 2,4–3 тыс. руб. до 2,8–3,5 тыс. руб. (в зависимости от дня недели), по участку М-12 от ЦКАД до Орехово-Зуево — с 89 руб. до 99 руб.

Госдума рассматривает законопроект, передающий региональным властям полномочия определять размер штрафа за проезд по местным платным дорогам. Санкция 1,5 тыс. руб. сегодня применяется на всех без исключения трассах, где за проезд надо платить, включая федеральные и региональные магистрали.

Подробности — в материале «Ъ» «Регионам передают за проезд».

Лаура Кеффер