Регионам передают за проезд

Госдума планирует принять в первом чтении законопроект, передающий региональным властям полномочия определять размер штрафа за проезд по местным платным дорогам. Санкция 1,5 тыс. руб. сегодня применяется на всех без исключения трассах, где за проезд надо платить, включая федеральные и региональные магистрали. Поправки вводят отдельный вид штрафов для пользователей Московского скоростного диаметра, обхода Хабаровска, строящихся Мытищинской хорды и Южно-Лыткаринской автодороги в Подмосковье. Будет ли он выше существующего штрафа, пока неизвестно, а прогнозы экспертов на этот счет разошлись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Законопроект, поддержанный вчера думским комитетом по госстроительству, правительство внесло в Госдуму в марте. Сейчас, напомним, на всех «платниках» (включая региональные и федеральные) применяется единая санкция для нарушителей, записанная в ст. 12.21.4 КоАП,— 1,5 тыс. руб. для легковых авто и 5 тыс. руб. для грузовиков и автобусов. Постановления выносит Ространснадзор, сборы от штрафов поступают в бюджет РФ. Предлагается с 1 марта 2024 года за неоплату проезда по дорогам регионального значения применять санкции, которые запишут в региональных законах, сборы от штрафов при этом пойдут в субъектовые бюджеты. Закон необходим для «урегулирования вопроса» распределения собранных сумм, сказано в пояснительной записке к поправкам.

Из-за того что штрафы идут в федеральный бюджет, регионы не могут «в полной мере обеспечивать деятельность и проведение мероприятий, направленных на постройку новых платных дорог», написал глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников в заключении на законопроект. Установление штрафов на региональном уровне позволит субъектам самостоятельно администрировать нарушения, в том числе с помощью камер, сказано в документе. Комитет рекомендовал принять документ в первом чтении 1 июня с учетом будущих доработок. Господин Крашенинников считает, что на региональные дороги нужно распространить правило (записав это в поправках), действующее на федеральных дорогах: если водитель гасит в течение 20 дней долг за оплату, вынесенный штраф отменяется.

Региональные платные дороги, напомним, есть в Псковской области (четыре платных участка), в Хабаровске (платный обход города), в столице (Московский скоростной диаметр; МСД), в Санкт-Петербурге (Западный скоростной диаметр; ЗСД). На всех этих трассах применяются штрафы, предусмотренные КоАП России. В Москве строится платный дублер Кутузовского проспекта (откроют в 2023 году), в Подмосковье — Мытищинская хорда (2024 год) и Южно-Лыткаринская автодорога (2025 год).

В подмосковном минтрансе “Ъ” рассказали, поправки к КоАП принимаются по инициативе регионального правительства: изменения нужны для запуска системы «свободный поток» (безбарьерная система оплаты) на строящихся региональных дорогах. Размер штрафа «подлежит уточнению» после утверждения законопроектов, добавили в ведомстве. В столичном дептрансе законопроект также поддержали, напомнив, что МСД ежедневно пользуются более 300 тыс. автомобилистов (к концу года ожидается увеличение трафика до 400 тыс.), из которых подавляющее большинство — москвичи.

Член общественного совета при областном минтрансе Андрей Мухортиков считает предложенную Минтрансом идею «здравой и логичной»: «На региональном уровне, в отличие от КоАП РФ, разумно предусмотреть штрафную вилку, размер которой логично соотнести со стоимостью проезда таким образом, чтобы выгоднее было бы оплатить проезд, а не штраф». Глава комиссии по транспорту заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев, отвечая на вопрос “Ъ” о возможном размере будущего штрафа в Санкт-Петербурге за проезд без оплаты по ЗСД, сказал, что сначала нужно будет выслушать позиции концессионера (эксплуатирует платную трассу) и автомобилистов. «Все вопросы такого плана будем обсуждать только публично,— заверил он “Ъ”.— Но проблема бесплатного проезда на ЗСД сейчас остро не стоит, "паровозиком" под шлагбаумами сейчас редко ездят». Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько считает, что регионы, скорее всего, установят штрафы выше федерального уровня.

В группе компаний ВИС (строила платный обход Хабаровска и строит Мытищинскую хорду) поправки поддержали. «Законопроект своевременный, количество региональных платных трасс ежегодно растет,— говорят в пресс-службе компании.— Большая их часть переходит на безбарьерный тип взимания платы, и применение санкций за неоплату проезда становится актуальным». Прогнозировать возможный размер штрафов невозможно, говорят в компании: «У каждого региона своя специфика, включающая ряд компонентов, в том числе уровень доходов населения».

Иван Буранов