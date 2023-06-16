«ПМ Групп» планирует построить ферму в Нижегородской области за 2,1 млрд рублей

Компания «ПМ Групп», «дочка» одного из крупнейших производителей семенного картофеля в России — «Аксентис», планирует вложить 2,1 млрд руб. в строительство животноводческого комплекса на территории Нижегородской области. О намерениях инвестор заявил в ходе Петербургского международного экономического форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комплекс на 2,8 тыс. голов дойного стада расположится в Богородском районе. Площадь территории составит 45 га без учета цеха для выращивания молодняка. В год ферма сможет производить около 30 тыс. т молока.

Анастасия Еремина