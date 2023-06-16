«Коулстар» перенес начало добычи на участке «Богатырь» на 2024 год

Компания «Разрез Богатырь» (входит в «Коулстар») начнет добычу угля в Новосибирской области в 2024 году. «Начать добычу планируется в 2024 году, потому что там очень сложные земельные участки. Вскрышка, наверное, в этом году начнется, а уже промышленная добыча - в 2024 году»,– сказал заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка (цитата по «Интерфакс»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ранее компания сообщала, что намерена начать добычу угля на участке «Богатырь» в Новосибирской области до конца 2023 года. Участок находится в Горловском угольном бассейне в Искитимском и Черепановском районах. Запасы составляют 300 млн т, прогнозные ресурсы — 2,4 млрд т, общая площадь участка — 309 кв. км. Лицензию сроком на 25 лет «дочка» «Коулстара» ООО «Разрез Богатырь» получила за 3,2 млрд руб. в 2021 году.

В конце 2022 года Сергей Семка сообщал, что компания планирует инвестировать в освоение участка около 66 млрд руб.

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Оксана Павлова