У Находки загорелось судно под флагом Маршалловых Островов, пострадали два человека

У берегов Находки Приморского края произошел пожар на иностранном сухогрузе, направляющемся из Китая в порт Восточный. Пострадали два члена экипажа, сообщает краевое МЧС. Источник «РИА Новости» уточнил, что речь идет о судне Beks Force, которое ходит под флагом Маршалловых Островов.

Причина возгорания неизвестна. По данным ведомства, ЧП произошло в акватории Японского моря в 85 км южнее Находки. Всего экипаж включает 24 человека. В район бедствия направлены два поисково-спасательных судна от Морспасслужбы и еще два — от пограничного управления ФСБ. Пострадавших эвакуировали на берег.

Пожар произошел в машинном отделении, сообщил «РИА Новости» председатель Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов. По его словам, судно шло из КНР пустое на погрузку угля, его владелец — турецкий. «Двух пострадавших забрали на вертолете. Экипаж застрахован, поэтому лечение будет оплачено, предусмотрено возмещение затрат. В случае гибели предусмотрена выплата до $100 тыс.»,— уточнил он.

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку. Ведомство уточнило, что члены экипажа — граждане Филиппин и Турции.

Лаура Кеффер