Холдинг «Дело» будет развивать транспортно-логистическую инфраструктуру Новороссийска

Группа компаний «Дело» и администрация Новороссийска заключили соглашение о сотрудничестве при развитии транспортно-логистической инфраструктуры города. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании «ДелоПортс» Фото: пресс-служба компании «ДелоПортс»

Договором предусмотрены переоснащение портовой и прилегающей инфраструктуры в Новороссийске, строительство спортивных и социальных объектов, поддержка социальных проектов и благотворительная помощь детским и юношеским инициативам.

«Эффект от реализации соглашения мы ожидаем в виде увеличения отчисления налогов и иных выплат в городской и краевой бюджеты, увеличения заработной платы работников, создания новых рабочих мест»,— отметил вице-губернатор Игорь Галась.

Документ был подписан на площадке ПМЭФ-2023 между представителями холдинга, главой Новороссийска Андреем Кравченко и вице-губернатором Кубани Игорем Галасем.

Холдинг уже построил в порту города новый терминал по обращению с контейнерами НУТП. Объект оснащен глубоководным причалом и является крупным зерновым терминалом КСК (оба предприятия входят в структуру ГК «ДелоПортс». С момента ввода в эксплуатацию терминала НУТП в 2004 году было обработано 5 млн контейнеров.

Анастасия Донскова

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