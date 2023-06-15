Проект по строительству туркомплекса на Гребном канале подорожал в 13 раз

ООО «Экопарк-Нижний Новгород» вложит 8 млрд руб. в строительство туристического комплекса на набережной Гребного канала, сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам первого дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). За год объем вложений увеличился в 13 раз: в августе 2022 года в проект планировалось инвестировать 600 млн руб.

Открыть туркомплекс инвестор планирует в 2025 году, появится около 200 рабочих мест. На набережной построят термальные зоны отдыха с бассейнами, пятизвездочную гостиницу на 225 номеров, спортивные трассы и детские площадки. Общая площадь территории под проект составляет почти 20 га.

Минэкономразвития РФ и правительство Нижегородской области заключили с «Экопарк-Нижний Новгород» соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), которое позволит инвестору частично возместить затраты на создание объектов инфраструктуры и уплату процентов по кредитам.

Ранее Совет по земельным отношениям признал проект туркомплекса социальным, что освободило «Экопарк-Нижний Новгород» от уплаты компенсации за использование социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Елена Ковалева