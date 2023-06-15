IBC Real Estate: инвестиции в недвижимость России к концу года могут составить рекордные 600 млрд рублей

Объем инвестиционных сделок с недвижимостью России в январе—июне 2023 года в два раза превысил результат первого полугодия 2022 года и составил 354 млрд руб., заявил руководитель филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Сергей Владимиров на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ» в рамках ПМЭФ-2023. По его словам, к концу года общий объем инвестиций может поставить новый рекорд и подобраться к отметке 600 млрд руб.

IBC Real Estate — компания на рынке профессиональных услуг в сфере недвижимости. Компания работает в России и странах СНГ более 25 лет, до 2022 года оказывала услуги своим клиентам под брендом JLL.

«В 2024 году мы ожидаем стабилизацию, и дальнейшую стратегию инвесторов будут определять фундаментальные показатели: ключевая ставка ЦБ, инфляционные ожидания и дальнейшее развитие геополитической ситуации. Рекордные значения 2022 и 2023 годов обусловлены тем, что на рынке существует большое количество объектов, которые никогда бы не начали маркетироваться, если бы не случились определенные обстоятельства в начале прошлого года. Соответственно, на рынок вышли знаковые активы, и инвесторы на это среагировали»,— рассказал господин Владимиров.

Эксперт добавил, что «исход» иностранных инвесторов продолжается. Объем трансакций с ними на текущий момент уже превысил итоговое значение 2022 года (108 млрд руб.) и составил 123 млрд руб.

Что касается структуры инвестиций по секторам, то в 2023 году наблюдается повышенный интерес к объектам коммерческой недвижимости. «Если смотреть в целом по России, то были закрыты несколько крупных сделок, в том числе сделки по продаже ТЦ "Метрополис" и ТРЦ Columbus, которые очень сильно повлияли на рост доли торговой недвижимости в общей структуре»,— добавил господин Владимиров.

Эксперт также перечислил основные перемены на инвестиционном рынке за прошедший год, в числе которых изменение портрета арендатора, появление ряда объектов, которые ранее не маркетировались на рынке, ограничения со стороны правительственной комиссии и изменение подхода к поиску инвестиционных идей.

Общий объем инвестиционных сделок в недвижимость России по итогам 2022 года составил 494 млрд руб. Это на 36% больше, чем в 2021 году, и рекорд за всю 20-летнюю историю наблюдений. В 2022 году объем инвестиций в российскую производственную недвижимость составил рекордные 83 млрд руб., подсчитали в IBC Real Estate. У Nikoliers более высокие оценки: по их данным, показатель составил 90 млрд руб. Для сравнения: в 2019–2020 годах в данном сегменте были закрыты лишь единичные сделки, а суммы вложений составили 4 млрд и 4,5 млрд руб. соответственно.