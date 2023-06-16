Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

К одному из крупнейших игроков рекламного рынка Воронежа «Стрит вижн» подан банкротный иск

В арбитражный суд Воронежской области департаментом имущественных и земельных отношений города Воронежа подан банкротных иск к ООО «Стрит вижн», одному из крупнейших игроков рекламного рынка. Иск пока не принят к производству. «Стрит вижн» подал ходатайство об ознакомлении с материалами дела. ДИЗО уточняет размер требований.

В арбитражном суде рассматривается восемь исков к компании от городской администрации с требованиями от 30 до 60 тыс. руб., решения по которым еще не приняты. Всего за последние полгода к компании от администрации Воронежа подано порядка 100 исков.

«Стрит вижн», по данным Kartoteka.ru, входит в крупную рекламную группу «Дрим» с головным офисом в Ярославле и представительствами в 11 регионах. Бенефициар компании - Евгений Окунев. Директор - Павел Семин. В 2021 году выручка составила 45,4 млн руб., чистая прибыль - 3,9 млн руб.

В 2021 году ООО «Стрит вижн» забрало с торгов наибольшее число лотов после двукратного сокращения числа рекламных конструкций в Воронеже. Компания на торгах повысила общую цену почти в два раза до 26,8 млн руб. за 18 лотов.

Владимир Зоркий

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...