К одному из крупнейших игроков рекламного рынка Воронежа «Стрит вижн» подан банкротный иск

В арбитражный суд Воронежской области департаментом имущественных и земельных отношений города Воронежа подан банкротных иск к ООО «Стрит вижн», одному из крупнейших игроков рекламного рынка. Иск пока не принят к производству. «Стрит вижн» подал ходатайство об ознакомлении с материалами дела. ДИЗО уточняет размер требований.

В арбитражном суде рассматривается восемь исков к компании от городской администрации с требованиями от 30 до 60 тыс. руб., решения по которым еще не приняты. Всего за последние полгода к компании от администрации Воронежа подано порядка 100 исков.

«Стрит вижн», по данным Kartoteka.ru, входит в крупную рекламную группу «Дрим» с головным офисом в Ярославле и представительствами в 11 регионах. Бенефициар компании - Евгений Окунев. Директор - Павел Семин. В 2021 году выручка составила 45,4 млн руб., чистая прибыль - 3,9 млн руб.

В 2021 году ООО «Стрит вижн» забрало с торгов наибольшее число лотов после двукратного сокращения числа рекламных конструкций в Воронеже. Компания на торгах повысила общую цену почти в два раза до 26,8 млн руб. за 18 лотов.

Владимир Зоркий