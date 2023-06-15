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Коммерсантъ FM
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Бывший гендиректор «Уралкалия» вернулся в компанию

Дмитрий Осипов, до 2020 года работавший генеральным директором ПАО «Уралкалий», теперь является председателем совета директоров компании. Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума господин Осипов подписал соглашения с китайскими компаниями, сообщила пресс-служба «Уралкалия». Кто возглавлял совет директоров компании, не раскрывается. В 2021 году им был глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Дмитрий Осипов до недавнего времени возглавлял АО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"», откуда 4 апреля уволился «по личным обстоятельствам».

Дмитрий Осипов возглавил «ВСМПО-Ависма» 11 января 2021 года.

«Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении компании работают более 13,3 тыс. сотрудников.

Вячеслав Суханов, Пермь

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