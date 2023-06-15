В Липецкой области планируют вложить 3 млрд рублей в семеноводство

Три компании планируют реализовать на территории Липецкой области инвестиционные проекты в сфере селекции, семеноводства, переработки и хранения масличных. Соглашения с ними подписал на Петербургском международном экономическом форуме глава региона Игорь Артамонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в облправительстве, ООО «Лабаз» планирует построить в Чаплыгинском районе селекционный центр по производству семян подсолнечника. Объем инвестиций оценивается в 1,5 млрд руб. Мощность производства может составить составит 5 тыс. т семян в год, возможности по единовременному хранению — 30 тыс. т. Запуск первой очереди планируется в декабре 2023 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Лабаз» зарегистрировано в Чаплыгине Липецкой области в августе 2022 года. Уставный капитал — 1 млн руб. Основной вид деятельности — хранение и складирование зерна. Гендиректор и владелец 24% в уставном капитале — Вадим Толунов. Еще 30% принадлежат Андрею Кичигину, по 23% — Руслану Калужскому и Игорю Ковалеву. Финансовые показатели не раскрывались.

ООО «Раненбургъ» из того же Чаплыгинского района намерено инвестировать 1,2 млрд руб. в строительство семенного завода и с склада для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур. Производственная мощность завода может составить 20 т семян в сутки, склад, как планируется, позволит одновременно хранить 85 тыс. т зерновых.

ООО «Раненбургъ» зарегистрировано в Чаплыгине Липецкой области в 2009 году. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Гендиректор — Вадим Ржеусский. 50% долей в компании принадлежат Павлу Золотухину, 40% — Людмиле Манаенковой, 10% — Наталье Сальниковой. Выручка компании по итогам 2022 года составила 3,9 млрд руб., чистая прибыль — 988 млн руб.

Наконец, московское ООО «Агролига ЦСР» планирует за 300 млн руб. построить центр селекции семян на елецком участке особой экономзоны «Липецк». Планируется производство 3 тыс. т твердой пшеницы в год. Запуск предприятия ожидается в середине 2025 года.

ООО «Агролига ЦСР» зарегистрировано в Москве в 2016 году. Уставный капитал — 1,2 млн руб. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области биотехнологии. Гендиректором выступает Светлана Долаберидзе, ей же принадлежит 1% в уставном капитале. 60% компании принадлежит столичному ООО «Агролига», конечные бенефициары которого не раскрываются. Еще 39% — у итальянской компании Genetic Services SRL. Выручка «Агролиги» в 2022 году составила 9,7 млн руб., чистый убыток — 6,6 млн руб.

«Аграрии нуждаются в качественных отечественных семенах. Уверен, они будут очень востребованы, а эти проекты внесут значительный вклад в развитие сельского хозяйства региона и в обеспечение устойчивой продовольственной безопасности в стране»,— отметил липецкий губернатор Игорь Артамонов.

Сергей Калашников

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