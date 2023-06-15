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обновлено 06:30

Cognitive Pilot запустит в Томске производство автопилотов на базе ИИ

Cognitive Pilot (ООО «Когнитив Роботикс», дочерняя компания Сбера и Cognitive Technologies) планирует запустить в Томске к 2026 году площадку по производству программно-аппаратных комплексов на базе ИИ для автопилотирования сельхозтехники и рельсового транспорта, сообщает администрация Томской области.

Фото: Андрей Архипов

Фото: Андрей Архипов

По словам генерального директора компании Ольги Усковой, объем выпуска составит до 50 тыс. изделий в год. «Такие показатели необходимы для удовлетворения потребностей как отечественного рынка, так и активной работе на рынках зарубежных стран. Это и Китай, и страны Латинской Америки, Ближнего Востока. Мы постоянно расширяем этот список, недавно начали работу с ЮАР»,– рассказала она.

В рамках соглашений, достигнутых компаний и руководством региона в рамках ПМЭФ-2023, также планируется создание в Томской области полигона для тестирования беспилотной сельскохозяйственной техники и масштабирования инновационных решений на другие регионы страны.

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Оксана Павлова

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