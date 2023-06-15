«Ведомости»: власти планируют не продлевать беспошлинный порог в €1 тыс. для ввоза товаров из-за границы

Правительство России опасается, что развитию отечественного производства может помешать продление беспошлинного порога €1 тыс. для ввоза товаров из-за границы. Из-за этого профильные ведомства склоняются к тому, что действие лимита не продлят после 1 октября. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на двух чиновников.

Минпромторг и Минэкономики при оценке необходимости продления порога будут соблюдать баланс интересов производителей, торговых сетей и потребителей, также сообщили «Ведомостям» представители ведомств. В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сообщили, что продление лимита после 1 октября пока не обсуждается.

По словам собеседника «Ведомостей», инициатива продлить лимит до 1 октября принадлежала премьеру России Михаилу Мишустину. Тогда же было решено отказываться от этой меры из-за опасений Минпромторга и Минэкономики, что она мешает развиваться российскому производству.

ЕЭК увеличила порог беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС до €1 тыс. весной 2022 года по инициативе российского стороны. С тех пор его действие продлевалось дважды. Если лимит не продлят до 1 октября, то тогда он снова опустится до прежнего уровня в €200.

Олеся Павленко