Олени не отпечатались

Суд по интеллектуальным правам отказал издательству «Модимио», выпускающему журналы с коллекционными моделями машин, которое оспаривало охрану товарных знаков ПАО ГАЗ в отношении товаров из бумаги и картона. Суд решил, что костромская компания не подтвердила своих намерений печатать журналы и выпускать модели грузовиков ГАЗ. Параллельно с издательством судится Ликинский автобусный завод группы ГАЗ, недовольный тем, что издательство зарегистрировало знак, повторяющий очертания логотипа завода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В суде по интеллектуальным правам завершилось разбирательство о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков ПАО ГАЗ с символикой горьковского автозавода и логотипами — стилизованным изображением оленя на щите. Такой иск в отношении класса товаров из бумаги и картона к ГАЗу подавало ООО «Модимио» из Костромы. Компания выпускает коллекции журналов с сувенирами на разную тематику — от поездов и автомобилей до монет, насекомых и минералов. Как следует из материалов арбитражного дела, издательство планировало выпускать очередную серию журнала «Легендарные грузовики СССР» и добивалось регистрации символики автозавода с аббревиатурой ГАЗ/GAZ для номера с сувенирными моделями. «Модимио» в прошлом году получило претензию от ГАЗа о незаконном использовании символики, однако затем направило свою регистрационную заявку в Роспатент.

В компании объяснили это тем, что ГАЗ уже три года не использует символику в изготовлении печатной продукции, а компании необходимы права для выпуска журнала о грузовиках.

Действия «Модимио» и последовавший от компании иск на автозаводе посчитали недобросовестной конкуренцией, направленной на получение прибыли от неправомерного использования символики ГАЗа.

Автохолдингу принадлежат права на 16 изображений с аббревиатурой ГАЗ/GAZ, используемых в логотипах автомобилей и фирменных обозначениях. Юристы ГАЗа сослались на то, что их широко известный товарный знак с аббревиатурой используется в сопутствующей печатной продукции: сервисных книжках и руководствах по эксплуатации машин, а также лицензионных договорах. Кроме того, символика завода используется в корпоративном журнале «Время машин» и газете «Автозаводец», а в целом обозначение ГАЗ — фирменное название холдинга и ассоциируется у потребителя именно с автомобилями этой марки, отметили представители автозавода.

Во время судебного разбирательства выяснилось, что компания «Модимио» не представила доказательств подготовки печати журнала с символикой ГАЗа, которую решила зарегистрировать в Роспатенте. Юристы автозавода доказали, что символика в заявке «Модимио» фактически копирует фирменное название предприятия, которое обладает исключительными правами на эмблему автозавода в классе выпуска машин и запчастей.

Суд в решении указал, что костромская компания самостоятельно не разрабатывала обозначение ГАЗ, а попыталась создать «абстрактную заинтересованность и воспользоваться широкой известностью данного обозначения». Досрочное прекращение охраны товарных знаков не может использоваться для получения необоснованных преимуществ за счет известных брендов, отметил судья. Впрочем, он также отклонил и доводы юристов ГАЗа о том, что иск к автозаводу был предъявлен для неправомерного использования товарных знаков в целях получения прибыли.

Тем не менее «Модимио» не удалось прекратить охрану на 16 товарных знаков ГАЗа в классе товаров из бумаги и картона.

В компании оперативно не ответили на запрос «Ъ-Приволжье» о перспективах дальнейших тяжб. Ранее руководство издательского дома называло свои иски ответом на претензии от предприятий ГАЗа — они потребовали от «Модимио» в общей сложности 300 млн руб. компенсаций за незаконное использование товарных знаков на уменьшенных коллекционных моделях автомобилей и автобусов. Юристы группы ГАЗ активно судятся по всей России с производителями и продавцами сувенирных машинок — начиная от ИП и заканчивая крупными маркетплейсами типа Wildberries.

Связано это в первую очередь с тем, что ГАЗ планирует самостоятельно выпускать сувенирную продукцию со своей символикой.

Сейчас в суде по интеллектуальным правам также рассматривается иск Ликинского автобусного завода к издательству «Модимио».

ЛиАЗ попросил признать недобросовестной конкуренцией регистрацию за издательством товарного знака, напоминающего контур логотипа завода. Очевидно, спор связан с выпуском журнала «Наши автобусы». Кроме того, ранее издательству «Модимио» удалось в суде частично прекратить охрану товарного знака Курганского автобусного завода (также входит в группу ГАЗ) в отношении товаров класса «конструктор, игры».

Роман Рыскаль