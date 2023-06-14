На ТНТ Music составили протокол о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних

Басманный суд Москвы составил на компанию «Фонбет ТВ», которой принадлежит ТНТ Music, административный протокол о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП). Дело появилось в картотеке суда 13 июня, его заметили «Осторожно, новости».

«Фонбет ТВ» грозит штраф до 4 млн руб. либо приостановка работы на срок до 90 суток из-за показа контента с упоминанием ЛГБТ. Судебное заседание пока не назначено.

В декабре 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола».

Физлицам за это грозит штраф от 50 тыс. до 400 тыс. руб., должностным лицам — от 100 тыс. до 800 тыс. руб., а юрлицам — до 5 млн руб. Сайты, на которых обнаружат такую пропаганду, внесут в реестр запрещенных и заблокируют.

Анастасия Ларина