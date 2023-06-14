В Башкирии школьнице предъявлено обвинение в участии в террористической организации

Следственное управление Следственного комитета РФ (СКР) по Башкирии 13 июня возбудило уголовное дело в отношении 17-летней ученицы 11-го класса лицея №12 Стерлитамака. Как стало известно «Ъ», она обвиняется в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

В пресс-службе регионального управления СКР подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела, от других комментариев воздержались.

По данным «Ъ», с марта 2022 года школьница в соцсетях пропагандировала идеи движения «Колумбайн» (в феврале 2022 года Верховный суд России признал организацию террористической и запретил ее на территории РФ), предусматривающие вооруженные нападения на школы.

В основу материалов уголовного дела легли дневники обвиняемой, а также сохраненная переписка в соцсетях. В рамках расследования были проведены лингвистические и психологические исследования.

Согласно УК РФ, за участие в террористической деятельности предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Освобождение от уголовной ответственности возможно, если лицо, совершившее преступление впервые, добровольно прекратило участвовать в деятельности террористической организации, но исключительно до задержания или начала следственных действий. Задержанная, по данным «Ъ», этому критерию не соответствует.

По ходатайству следователя суд избрал школьнице меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В 2018 году в Стерлитамаке произошло нападение в местной школе №1. Ученик девятого класса, порезав руку одной из учениц и нанеся ножевое ранение учителю, разлил горючее вещество и поджег его. Затем он ножом ранил себя. В 2019 году Стерлитамакский городской суд отправил его на принудительное лечение в психиатрическую больницу сроком до одного года.

Наталья Балыкова, Уфа