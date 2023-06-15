Рок-н-ролльная турбаза

Завтра в населенном пункте Бунырево, что в Алексинском районе Тульской области, начинается очередной фестиваль «Дикая мята». С точки зрения Игоря Гаврилова, это самый интересный музыкальный форум под открытым небом из тех, что все еще доступны в центральной части России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Занятое «Дикой мятой» поле под Тулой по-прежнему остается убежищем от хаотичной реальности

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Занятое «Дикой мятой» поле под Тулой по-прежнему остается убежищем от хаотичной реальности

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Начав осваивать поле в Бунырево несколько лет назад, создатели фестиваля «Дикая мята» сразу задумались о строительстве всесезонного туристического объекта. Поэтому, когда в прошлом году фестиваль вернулся после паузы, связанной с пандемией COVID-19, зрители обнаружили на поле не только сцены, фудкорт и места для установки палаток, но и стационарные коттеджи, кафе, музыкальную студию и вымощенные плиткой аллеи. За прошедший год инфраструктура развилась еще больше. Люди приезжали в «Дикая Мята Кэмп» на концерты, устраивали квизы, размещались в коттеджах. Образовалось нечто вроде рок-н-ролльной турбазы, «островок нормальности», куда можно хотя бы ненадолго сбежать от постоянно меняющейся хаотичной реальности.

В период пандемии «Дикой мяте» досталось больше других фестивалей. В 2021 году фестиваль был отменен в ночь перед стартом. Организаторы тогда заявили о потерях в размере почти 100 млн руб. Однако Тульская область вернула часть денег, а в 2022 году фестиваль растянулся на два уикенда, собрав в общей сложности более 36 тыс. зрителей (и это в ситуации, когда зарубежные артисты и часть их российских коллег доступ на отечественные подмостки потеряли). По словам продюсера «Дикой мяты» Андрея Клюкина, на данный момент закрыта половина долгов, образовавшихся после отмены 2021 года. В 2024 году он планирует освободиться от этого бремени полностью.

С достойными артистами в 2023 году сложно. Иностранцы на российский рынок возвращаться пока не планируют, а список «запрещенных» исполнителей растет. Тем не менее программа «Дикой мяты» выглядит так, что и в обычное время фестиваль мог бы составить конкуренцию прочим игрокам индустрии. Спасением для любого фестиваля по нынешней поре выглядит Леонид Агутин, который, несмотря на доносы и нападки (см. “Ъ” от 10 июня 2022 года), остается на сцене. В программе «Дикой мяты» также заявлены уфимцы Lumen, для многих олицетворяющие современный протестный панк, регги-группа Alai Oli и грузинский «талисман» «Дикой мяты» Меги Гогитидзе. Не менее интересно будет наблюдать и за дебютантами фестиваля: поиск новых талантов его организаторы считают своей миссией. Среди тех, на кого стоит обратить внимание в этом году,— Palc, DenDerty, «Видеокассета твоих родителей», «Бонд с кнопкой», «Васса Железнова», «Чемодан Гризли», «Балакирь» и др.

Ежегодный фестиваль, всесезонное пространство для творчества и отдыха, налаженный механизм поиска талантов — все это формирует вокруг «Дикой мяты» большую лояльную аудиторию, которую можно эффективно продавать. Андрей Клюкин предпочитает другие термины: «Что до определения "продавать", то я за два года пандемии и той роковой отмены настолько привык к более чем скромной жизни, что в целеустремлениях остались только творческие задачи. Сейчас я вообще сюда переехал, и другого мира у меня нет».

В другом мире тем временем судьба фестивалей складывается по-разному. Фестиваль «Нашествие», который планировалось провести с 4 по 6 августа 2023 года в соседней с Тульской Калужской области, перенесен на 2024 год. Губернатор Калужской области Владислав Шапша объяснил это решение инициативой местных жителей. В сообщении в своем Telegram-канале от 2 июня он сослался на «обсуждения среди жителей региона» и упомянул «дискуссию», в которой звучали их мнения. Что за дискуссия и какую юридическую силу она имеет, не уточнялось. Зато была четкая формулировка: «Сейчас для "Нашествия" — не то время».

Владислав Шапша в своем тексте обошелся без слова «безопасность». Организаторы еще одного крупного ежегодного события — фестиваля «Доброфест», запланированного на 29 июня — 2 июля, в своем сообщении об отмене фестиваля от 6 июня сослались именно на безопасность. В соцсетях фестиваля говорилось: «Вопрос безопасности при проведении крупного культурно-массового мероприятия несовместим с текущей обстановкой».

После отмены «Нашествия» и «Доброфеста» логично было ожидать, что под откос пустят все фестивальное лето. Однако в прошедшие выходные на радость петербургским меломанам в пространстве «Севкабель Порт» прошел фестиваль Stereoleto с участием Басты, Дельфина, «Альянса» и Льва Лещенко. То ли отменить фестиваль с участием народного артиста у властей не поднялась рука, то ли в Санкт-Петербурге в целом обстановка более здоровая, но по итогу Stereoleto — единственный фестиваль, который ни разу не отменяли и не переносили за все годы его существования.

По всей вероятности, в конечном счете судьба каждого отдельно взятого события находится в руках местных властей. Как сообщил “Ъ” Андрей Клюкин, его команда прошла все совещания с силовиками и согласовала меры безопасности: «Все службы области нацелены на работу».