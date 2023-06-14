Менеджмент «Детского мира» продал акции в рамках добровольной оферты

Менеджмент ПАО «Детский мир» продал принадлежащие ему акции в рамках добровольной оферты, следует из пресс-релиза. Продажу провели через «ДМ Капитал» на Мосбирже. Согласно данным Центра по раскрытию корпоративной информации, «ДМ Капиталу» принадлежит 11,78% акций.

Выкуп обыкновенных акций будет осуществляться по цене 71,5 руб. Оферта «ДМ Капитала» в режиме торгов продлится до 28 июля. Инвесторы-нерезиденты из недружественных стран смогут продать свои акции, минуя счета «С» (открытые для таких нерезидентов), с дисконтом — по 60,77 руб. Она может быть остановлена раньше, если «дочка» ритейлера выкупит 25% акций у миноритариев.

«Детский мир» объявил о реорганизации бизнеса — трансформации компании из ПАО в частное ООО — в ноябре 2022 года. Одной из причин были названы трудности, которые испытывают иностранные инвесторы с голосованием на общих собраниях. Доля акций «Детского мира», размещенных на Мосбирже, составляет 60%. В апреле сообщалось, что «Детский мир» потратит 25–35 млрд руб. на выкуп акций у несогласных с реорганизацией.

Лусине Баласян