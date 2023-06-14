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Коммерсантъ FM
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В Краснодаре изъяли бесхозную партию «Мистера Сидра»

Полиция изъяла несколько поддонов с алкогольной продукцией «Мистер Сидр», которые находились возле заброшенного склада в Краснодаре, сообщает Telegram-канал муниципального центра управления города. Центр управления города Краснодара разъяснил, что партия сомнительной продукции была изъята еще 10 июня, в день обнаружения. Об изъятии алкоголя также сообщило управление МВД России по ЮФО на транспорте, сидр направят на экспертизу.

Управление на транспорте МВД России по ЮФО изъяло продукцию для проведения экспертизы и установления собственника. Вчера Telegram-канал Mash сообщил, что 10 июня бесхозную партию алкоголя заметил один из местных жителей, в ящиках были документы о том, что продукция произведена самарской компанией «Анди». По словам очевидца, бутылки с «Мистером Сидром» растаскивали местные жители. О ситуации было сообщено в полицию, но на сигнал якобы никто не реагировал в течение трех дней.

Анна Перова, Краснодар

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