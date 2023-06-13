Умер писатель и обладатель Пулитцеровской премии Кормак Маккарти

Американский писатель, драматург и киносценарист Кормак Маккарти умер в возрасте 89 лет, сообщили The Hollywood Reporter и AFP со ссылкой на его издательство Alfred A. Knopf.

Господин Маккарти скончался из-за естественных причин в своем доме в городе Санта-Фе в штате Нью-Мехико, пояснили в издательстве.

Кормак Маккарти родился в 1933 году в США. В 1959 году дебютировал как автор после того, как студенческий журнал Университета Теннеси опубликовал его первые рассказы. В 1965 году вышел его первый роман «Хранитель сада».

В 2007 году Кормак Маккарти получил Пулитцеровскую премию за роман «Дорога». Тогда же вышел фильм «Старикам тут не место» по его одноименной книге 2005 года. Он получил четыре премии «Оскар», в том числе в номинации «Лучший фильм». Его последние романы «Стелла Марис» и «Пассажир» были опубликованы в 2022 году.

Олеся Павленко