Край сцены

Вслед за Пермским театром юного зрителя, который в конце мая выразил желание перейти в подчинение регио­нального минкульта, с аналогичной просьбой выступил театр «У Моста». По данным источников, в этом театре рассчитывают, что работа в статусе краевого учреждения даст возможность получать большее финансирование. В Пермской думе считают, что намерение уже второго театра выйти из-под контроля города может свидетельствовать о неправильно выстроенном взаимодействии с учреждениями и наличии управленческих проблем. По мнению экс­пертов, театрам выгоднее быть краевыми, чем городскими, как с экономической точки зрения, так и с точки зрения имиджа.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», художественный руководитель МБУК «Театр „У Моста“» Сергей Федотов направил в краевое правительство письмо, в котором просит перевести учреждение из ведения мэрии в подчинение министерства культуры Пермского края. Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что театр «давно смотрит в сторону региона», так как видит там перспективу получения большего финансирования.

В минкульте и администрации Перми о письмах театра ничего не знают.

Сергей Федотов не подтвердил и не опроверг, что направил письмо, от комментариев отказался.

Театр «У Моста» был основан Сергеем Федотовым в 1988 году. Свое название культурное учреждение получило из-за местоположения рядом с Коммунальным мостом — изначально театр разместился в малом зале Дворца культуры телефонного завода (ул. Окулова, 14). В 1992 году театру присвоили статус муниципального и выделили собственное здание дореволюционной постройки (ул. Куйбышева, 11). Широкая известность театра началась с цикла мистических постановок по произведениям Николая Гоголя. Всего с момента основания в театре было поставлено более 100 спектаклей. «У Моста» гастролирует по городам России и за рубежом. С 2014 года каждые два года проводит международный фестиваль ирландского драматурга Мартина МакДонаха. Является лауреатом премий «Золотая маска» и «Звезда театрала», а также обладателем 45 гран-при зарубежных фестивалей.

Согласно отчетности, опубликованной на сайте театра, в 2022 году в нем было сыграно по муниципальному заданию 372 спектакля. На эти цели учреждению из бюджета Перми было выделено 61,4 млн руб., еще 291 тыс. руб. театру предоставили на содержание муниципального имущества и уплату налогов. Информации о доходах театра в документах нет, в kartoteka.ru финансовые показатели МБУК не раскрываются.

Последние несколько лет коллектив театра неоднократно жаловался на нехватку площадей в здании по ул. Куйбышева, 11. В качестве новой площадки рассматривались бывший клуб ВКИУ (ул. Окулова, 5), завод Шпагина, клуб ГУВД (ул. Сибирская, 20) и бывшее трамвайное депо в Разгуляе. В итоге решили, что театр переедет в клуб ВКИУ. В марте этого года городские власти согласовали с владельцами здания условия договора аренды.

Ранее стало известно о переходе под управление краевых властей другого муниципального учреждения культуры — МАУК «Пермский театр юного зрителя». В конце мая директор ТЮЗа Артем Агеев обратился к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с открытым письмом, в котором попросил взять театр на содержание бюджета Прикамья и с 1 января 2024 года перевести его в подчинение регионального министерства культуры. Свою просьбу господин Агеев объяснил конфликтом между театром и администрацией Перми вокруг строительства малой сцены ТЮЗа в центре города. Власти региона согласились взять театр. Сейчас краевые минимущества и минкульт осуществляют про­цедуру передачи в краевую собственность как МАУК, которое управляет театром, так и самого здания ТЮЗа.

Председатель комитета гордумы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Михаил Бесфамильный считает, что просьба уже второго муниципального театра перевестись в подчинение краевого минкульта — повод задуматься, насколько качественно город управляет учреждениями. «Мало держать театр на балансе — необходимо постоянно взаимодействовать с ним, оперативно решать возникающие вопросы. Раз появляются подобные обращения, значит, есть какие-то управленческие проблемы, и нужно подумать, как их урегулировать»,— полагает парламентарий.

По мнению бывшего министра культуры и молодежной политики Пермского края Олега Ощепкова, с точки зрения самих театров желание перейти на содержание края вполне объяснимо. «Для учреждений статус краевых и экономически, и имиджево более выгоден. Сейчас пермским муниципальным театрам сложно конкурировать с муниципальными театрами тех же Москвы и Санкт-Петербурга, которые, понятное дело, получают гораздо большее финансирование. Региональное подчинение как раз может придать нашим театрам больший вес на российском уровне»,— рассуждает гос­подин Ощепков.

Екатерина Артемова