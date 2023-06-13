Добыча полезных площадей

Вероятное объединение двух нефтедобывающих предприятий ЛУКОЙЛа (ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми») заставило изучить рынок пермской коммерческой недвижимости. Офис «ЛУКОЙЛ-Пермь» не имеет возможности принять объединенный штат управляющей компании. Новая штаб-квартира, по данным «Ъ-Прикамье», должна иметь площадь около 7 тыс. кв. м и быть рассчитана на 800 чел. В «ЛУКОЙЛ-Пермь» поиск офисного здания не комментируют. Эксперты говорят, что на пермском рынке сегодня мало объектов, подходящих под требования заказчика, а имеющиеся заняты другими арендаторами.



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ЛУКОЙЛ подыскивает офис площадью около 7 тыс. кв. м, сообщили «Ъ-Прикамье» источники на рынке коммерческой недвижимости. Помещения должны быть рассчитаны на 800 чел. Там предполагается разместить объединенный офис, управляющий активами нефтяной компании в Перми, Республике Коми и Ненецком АО.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», дочерняя компания ПАО «ЛУКОЙЛ», является крупнейшим нефтедобывающим предприятием в Прикамье. Общество также работает в Башкортостане, Удмуртии и Коми, в компании трудоустроено около 4 тыс. сотрудников.

В апреле стало известно, что руководство холдинга рассматривает возможность присоединить к пермскому предприятию ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», которое разрабатывает нефтяные месторождения в Республике Коми и Ненецком АО. Основной 7-этажный офис «ЛУКОЙЛ-Пермь» располагается по ул. Ленина, 62, также компания в 2018 году ввела в строй в Разгуляе здание филиала «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» (ул. Пермская, 3а). «ЛУКОЙЛ–Многофункциональный центр поддержки бизнеса» находится по ул. Попова, 9.

В «ЛУКОЙЛ-Пермь» сведения о поиске помещений для аренды не прокомментировали. Источники, знакомые с ситуацией в компании, подтвердили, что нефтяники изучают рынок коммерческой недвижимости, так как свободных помещений у организации нет. По данным „Ъ-Прикамье“, во время обсуждения создания новой компании, проведенного краевыми властями совместно с «ЛУКОЙЛ-Пермь», говорилось и о возведении в Перми нового здания по требованиям нефтяников. Обществу даже предложили несколько участков под строительство, однако, по данным «Ъ-Прикамье», нефтяники больше склоняются к аренде. При этом ЛУКОЙЛ арендует новое здание, только если руководство решит присоединить к пермским активам группы «ЛУКОЙЛ-Коми».

Опрошенные эксперты на рынке коммерческой недвижимости сообщили, что заявку «ЛУКОЙЛ-Пермь» на поиск здания для аренды не получали. Собеседники считают, что на пермском рынке сегодня мало свободных объектов, подходящих под требования заказчика. Обществу проще построить новое здание, чем переделывать готовое под свои требования.

Руководитель ООО «Перспектива–Сделки с гарантией» Владимир Онянов считает, что помещения для нефтяной компании должны отвечать всем требованиям комфорта для сотрудников и соответствовать бизнес-центру класса B, B+. «Здание подобной площади найти можно, но, исходя из требований заказчика, будет сложно соблюсти все ключевые параметры: цену, инженерное оснащение, состояние и местоположение объекта»,— отметил господин Онянов.

«Вероятнее всего, подходящее офисное здание может быть частично или полностью заполнено арендаторами, поэтому заказчику придется сделать уникальное предложение по арендной ставке собственнику здания. Однако такой крупный арендатор, как „ЛУКОЙЛ-Пермь“, с долгосрочным договором аренды, представляет интерес для любого собственника»,— рассуждает гендиректор АН «Респект» Алексей Ананьев. Эксперт говорит, что ценовое предложение для владельца заполненного офиса должно быть на 20–30% выше рынка. Собственнику придется проделать большую работу, чтобы расторгнуть договоры с другими арендаторами, отремонтировать помещения и прочее. В целом размещение «ЛУКОЙЛ-Пермь» в арендованном здании может занять до полугода, поделился Алексей Ананьев.

Руководитель УК Gold Realty Group Светлана Костромина отметила, что большинство бизнес-центров в Перми имеют площадь 4,5–8 тыс. кв. м и уже заняты другими арендаторами. Освобождение таких площадей — длительный и «болезненный» процесс. Собственнику коммерческой недвижимости потребуются гарантии, что новый арендатор, в сравнении с действующими, будет выгоднее и долго­срочнее. Если компания ЛУКОЙЛ не готова на долго­срочный договор аренды, то проще купить здание, чем взять в аренду, уверена Светлана Костромина.

Евгения Ахмедова