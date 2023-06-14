Сбербанк выходит из офиса

Сбербанк избавился от бывшего офисного здания площадью 2,7 тыс. кв. м на Верейской улице, 16А, в районе метро «Технологический институт». Его новым собственником стала петербургская компания «Строительство и архитектура», которая принадлежит Алексею Арнту. Новый владелец может использовать сохранить офисную функцию объекта или перепрофилировать под апартаменты. Второй вариант более выгоден, но может потребовать существенных затрат, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты полагают, что здание, вероятнее всего, сохранит офисную функцию и будет эксплуатироваться как арендный бизнес

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Эксперты полагают, что здание, вероятнее всего, сохранит офисную функцию и будет эксплуатироваться как арендный бизнес

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О том, что ООО «Строительство и архитектура» купило здание с земельным участком на Верейской улице, 16А, стало известно из данных Росреестра. Этой компанией в равных долях владеют ООО «Эдвайс плюс» и ООО «Таганка», которые контролируются Алексеем Арнтом, указано в «СПАРК-Интерфакс». Объект площадью 2,7 тыс. кв. м ранее находился в собственности Сбербанка и был продан за 204,2 млн рублей, следует из материалов торгов. Алексей Арнт отказался от комментариев, в Сбербанке не ответили на вопросы «Ъ-СПб».

Алексей Арнт является собственником компании «Проминдустрия», которая, как сказано на ее сайте, занимается производством запчастей для металлургического оборудования, автомобилей, специальной и сельскохозяйственной техники. Кроме того, у предпринимателя есть интересы в сфере коммерческой недвижимости. В 2021 году ООО «Строительство и архитектура» купило у Сбербанка 1,3 тыс. кв. м офисов на Богатырском проспекте, 36/1, и 2,5 га земли с производственными площадями на Смоляной улице, 11, у Росгеологии.

Сбербанк продал актив по очень привлекательной цене, учитывая, что объект не требует дополнительных инвестиций, говорит руководитель проектов отдела инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге Сергей Дуванов. Здание было построено в 1896 году, но не является памятником. В разное время его занимали типография, редакция журнала «Вестник иностранной литературы» и общежитие.

Вероятнее всего, здание сохранит офисную функцию и будет эксплуатироваться как арендный бизнес, ожидает директор департамента инвестиций в недвижимость компании Maris Алексей Федоров. Площади пригодны к немедленному использованию, поскольку внешняя и внутренняя отделка находятся в отличном состоянии, уточняет он. Локация вблизи метро «Технологический институт» не насыщена офисными зданиями высокого качества, поэтому приспособление объекта под бизнес-центр видится хорошей идеей, подтверждает сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин. Это ликвидный лот удачной для сдачи в аренду площади, уверен эксперт.

Максимальные арендные ставки на офисы класса B в данном районе составляют 1,2–1,3 тыс. рублей за «квадрат» в месяц, оценивает директор департамента офисной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Регина Волошенко. По ее словам, бизнес-центры в реконструированных зданиях пользуются невысоким спросом, если речь не идет о привлекательных исторических локациях, подчеркивает она. Это связано с ограниченными возможностями по адаптации внутреннего пространства и планировочных решений под современные нужды, объясняет госпожа Волошенко.

Локация и планировки также позволяют переделать объект под апартаменты, что, скорее всего, будет более выгодным вариантом, полагает Алексей Федоров. Продажа апартаментов — хороший способ выйти из проекта с высокой доходностью за счет распродажи здания по частям, без потери общей концепции, соглашается руководитель филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Сергей Владимиров. Но при реконструкции исторического здания в некоторых случаях объем инвестиций может быть близок к цене покупки или даже выше, предупреждает эксперт.

Константин Куркин