С чемоданами на срочный вылет

Жители Свердловской области рассчитывают на летний отдых в безвизовых странах — Турции, Египте и Абхазии. Среди внутренних направлений чаще выбирают республики Северного Кавказа, Калининградскую область, Сочи и соседние регионы. По оценке участников рынка, за год стоимость зарубежных туров выросла почти вдвое, внутренних — в среднем на 10–20%. При этом глубина продаж сильно сократилась — вместо раннего бронирования уральцы предпочитают покупать туры с ближайшими датами вылета.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Жители Свердловской области начали отказываться от раннего бронирования и покупать туры на ближайшие даты вылета, сообщили «Ъ-Урал» участники туристического рынка. «Покупка туров происходит в последний момент. Это было отчетливо видно по Турции, когда перед местными выборами в мае было фактически приостановлено бронирование путевок по этому направлению. После выборов бронирование возобновилось, но в целом глубина осталась ничтожно мала. На это влияют различные политические и климатические события»,— заявил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Руководитель компании «Тур24» Максим Костенков уточнил, что уральцы бронируют туры в основном на месяц-полтора вперед. По словам исполнительного директора турагентства «Туристико» Вероники Семиной, встречаются и те, кто бронирует туры заранее. «Сейчас большинство забронированных заявок охватывают ближайшие даты вылета, но в целом глубина продаж до октября. У некоторых туристов появляется интерес к бронированию на сезон осень — зима 2023/24»,— сказала госпожа Семина.

Среди зарубежных направлений уральцы выбирают Турцию, Египет, Абхазию и ОАЭ, отметил Михаил Мальцев. «В целом ситуация такая же, как в прошлом году. Те дружественные и нейтральные страны, которые принимали россиян в прошлом году, принимают и сейчас. Единственное — появилась возможность попасть в Грецию с пересадкой в Анталье. Еще можно полететь с пересадкой на Кипр. Но большого ажиотажа на это нет, потому что люди не готовы долго заниматься визами, сталкиваясь со всеми сложностями на этом пути»,— пояснил Максим Костенков.

По его словам, есть спрос на туры в Таиланд и Индию. «Есть вылеты из Казахстана. И по стоимости такие туры получаются даже дешевле, чем напрямую из Екатеринбурга слетать в ту же Турцию. В Казахстан уральцы добираются либо на личном транспорте, либо на самолете»,— сказал господин Костенков. Вероника Семина добавила, что уральцы также выбирают путевки в Грецию из Екатеринбурга через Анталью и на Кубу и в Венесуэлу из Москвы.

«Средний чек за неделю проживания на двоих существенно вырос по сравнению с прошлыми годами. Для зарубежных направлений сейчас это около 160 тыс. руб. Для сравнения, в 2022 году было 155 тыс. руб., а в 2021 году — 95 тыс. руб.»,— подсчитал Михаил Мальцев. По словам господина Костенкова, стоимость некоторых путевок в Турцию увеличилась в 1,5–2 раза. «На семью с двумя детьми на 10 дней в среднем пятизвездочном отеле сейчас уйдет примерно 250 тыс. руб.»,— отметил он. По данным Вероники Семиной, стоимость поездки из Екатеринбурга в Турцию на неделю на двоих начинается от 79 тыс. руб., в Египет на девять ночей — от 83 тыс. руб., в Грецию из Екатеринбурга на семь ночей — от 140 тыс. руб., в Варадеро (Куба) из Москвы на неделю от 157 тыс. руб.

Среди внутрироссийских направлений популярностью среди уральцев пользуются Сочи, Калининградская область и Дагестан, рассказала госпожа Семина. «Но местные отели уже тяжело подтверждают брони на июль и август. На многих объектах размещения уже давно остановлены продажи в связи со 100% загрузкой»,— отметила она.

Количество туристов, предпочитающих республики Северного Кавказа, удвоилось, добавил Михаил Мальцев. «Наиболее приоритетными стали Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, Дагестан и Северная Осетия»,— уточнил эксперт. По его словам, лидерами по продажам в России остаются Москва и Санкт-Петербург. «Едут в Челябинскую область в Миасс, Сатку и Магнитогорск. В Тюмени выбирают термальные источники, аквапарк “ЛетоЛето”, загородный комплекс “Тайга” со спа-термальными возможностями. Еще едут в Пермь, которая к 300-летию подготовила много интересного»,— перечислил господин Мальцев.

Средняя стоимость по внутренним направлениям, по его словам, в этом году составила 70 тыс. руб. на двоих, в 2022 году было примерно 60 тыс., а в 2021 году — 38 тыс. руб. «За последний год цены на туры внутри страны выросли на 10–20%. Дагестан — самое выгодное направление, оно в 1,5–2 раза дешевле, чем Сочи. А самое главное, что люди уже объездили Сочи, и Дагестан для них открывает много нового и неизбитого, кавказскую кухню и насыщенную экскурсионную программу. Неделя на двоих в Дагестане стоит примерно 60–80 тыс. руб. в отеле среднего уровня»,— посчитал Максим Костенков. По данным Вероники Семиной, стоимость поездки из Екатеринбурга в Сочи на 10 ночей на двоих начинается от 76 тыс. руб., в Янтарный (Калининградская область) на 10 ночей — от 109 тыс. руб., экскурсионный тур в Дагестан на семь ночей — от 90 тыс. руб.

Катерина Якушева