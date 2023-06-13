Приватизация по новой

Вернувшиеся в прошлом году в собственность РФ акции алтайского завода «Кучуксульфат» снова будут выставлены на продажу. Расстаться с активом государство готово на определенных условиях. Новому собственнику необходимо обеспечить сохранение среднегодового уровня выручки предприятия в объеме не менее 5,6 млрд руб., модернизировать и построить ряд объектов инфраструктуры, приобрести парк подвижного состава. До выполнения этих условий будет введен запрет на дальнейший переход права собственности на акции. По оценкам аналитиков, стоимость предприятия может составить 15–20 млрд руб. Учитывая заявленные ограничения и экономическую ситуацию, покупатели будут ждать существенного дисконта, уверены эксперты.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федерального агентства по управлению государственным имуществом Фото: Федерального агентства по управлению государственным имуществом

Правительство РФ приняло предложение Минфина об отчуждении 100% акций (132 480 шт.) алтайского завода «Кучуксульфат», находящихся в федеральной собственности. Согласно распоряжению правительства РФ, Росимущство в течение четырех месяцев определит условия продажи акций и их рыночную стоимость на основе отчета независимого оценщика и выставит их на торги. Акции планируется продать единым лотом на открытом аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

В числе обязательных условий для покупателя указана необходимость сохранения основного вида детальности предприятия, поддержания штата сотрудников завода на уровне не менее 1,1 тыс. человек, обеспечение сохранения среднегодового уровня выручки в объеме не менее 5,6 млрд руб. Также покупатель обязан в течение пяти лет модернизировать бетонный водосброс плотины водохранилища на реке Кучук, построить котлоагрегат, в течение четырех лет после покупки акций построить склад готовой продукции на 5 тыс. т сульфата натрия и новую градирню, в течение двух лет приобрести 50 вагонов с мощностью загрузки 65 т готовой продукции каждый.

«Кучуксульфат» производит сульфат натрия (используется в том числе для производства моющих средств) из мирабилита, добываемого из месторождения минеральных солей озера Кучукское в Алтайском крае. Производственная мощность — 800 тыс. т природного сульфата натрия в год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2020 году (последние данные) составила 6 млрд руб., чистая прибыль — 733,2 млн руб. На предприятии работают около 1,2 тыс. человек, оно является градообразующим для рабочего поселка Степное Озеро, в котором проживают более 6 тыс. человек. Населенный пункт включен в перечень моногородов.

В марте прошлого года суд вернул государству из владения кипрской компании Kapok Investments Limited и нескольких физлиц акции «Кучуксульфата», приватизированного в 1991 году. Прокуратура указала, что эти собственники владеют акциями незаконно, сославшись на нарушения в процедуре приватизации, из-за которых государство не было уведомлено о сделках. Оспорить это решение суда бывшим собственникам не удалось. Ранее бывшие собственники предприятия рассказывали, что акционеры «Кучуксульфата» вложили в обновление завода 14 млрд руб.

Покупателями акций АО «Кучуксульфат» в порядке новой приватизации могут быть любые юридические и физические лица, в том числе и бывшие акционеры. Исключение составляют компании из офшорных государств, которые не раскрывают информацию о своих бенефициарах, говорит адвокат Forward Legal Олег Шейкин. Получить комментарии бывших собственников «Кучуксульфата» относительно новых торгов не удалось.

По оценкам управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, учитывая текущие финансовые и экономические параметры деятельности завода, предварительная оценка предприятия может варьироваться в пределах 15–20 млрд руб. Актив может заинтересовать крупный химический холдинг или инвестора из промсектора — ключевого потребителя продукции «Кучуксульфата».

«Полагаю, что инвесторы будут ждать снижения цены лота, так как экономическая ситуация не может диктовать иных стратегий, тем более что актив требует обязательных вложений, соответственно, процесс приватизации затянется, но он не безнадежен, таким образом, скорее всего, актив будет продан с дисконтом»,— полагает Илья Жарский.

Эксперт отмечает, что из-за экономических санкций, введенных против РФ в прошлом году, объемы производства снизились более чем на 20%, а инвестиционных вложений от потенциального покупателя актива требуется довольно много. «Это обстоятельство может остановить некоторых инвесторов, так как, помимо требований Росимущества, очевидно, понадобятся не только дополнительные вложения, но и проработка новой стратегии функционирования предприятия»,— говорит господин Жарский.

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Оксана Павлова