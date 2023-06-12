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Коммерсантъ FM
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На Красной площади состоялся концерт по случаю Дня России

В Москве на Красной площади состоялся праздничный концерт «Россия — страна Первых», приуроченный ко Дню России. Мероприятие посетили более 40 тыс. человек. В конце планируется исполнение гимна России.

На мероприятии выступили российские исполнители, 30 хоровых коллективов, а также участники движения детей и молодежи «Движение первых».

На праздничном концерте по случаю Дня России выступали в том числе Валерия, Николай Басков, Александр Розенбаум, Григорий Лепс, Денис Майданов, Олег Газманов.

По случаю Дня России сегодня также прошел концерт в Minecraft: в компьютерной игре создали виртуальную сцену в Лужниках, на которой состоялось мероприятие. В нем приняла участие глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

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