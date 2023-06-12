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Коммерсантъ FM
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В Minecraft провели концерт в честь Дня России

В компьютерной игре Minecraft создали виртуальную сцену в Лужниках, на которой состоялся концерт по случаю Дня России. В стриме приняла участие глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Трансляция велась на ее странице во «ВКонтакте».

На виртуальной сцене выступили артисты Николай Басков, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Полина Гагарина и Ярослав Дронов (выступает под сценическим именем Shaman). В Лужниках «собрались» персонажи с флагами России. Виртуальный праздник завершился салютом, а над стадионом пролетели истребители. «В этот момент не хватает, чтобы президент пришел на сцену, вообще была бы бомба. Здесь его тоже немножко не хватает»,— отметила Екатерина Мизулина. В трансляции также принимали участие видеоблогеры Евгений Ерохин (ник «Evgexa») и Максим Филиппин («Filipin is bro»).

«Очень прикольно, что в Minecraft можно сделать реконструкцию исторических событий, которые проходили в реальности, и таким образом те, кто о них не знают, особенно юные зрители, смогут с ними познакомиться»,— сказала госпожа Мизулина в завершение трансляции и поздравила геймеров с успешной реализацией идеи.

Милена Костерева

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