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Коммерсантъ FM
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Радиостанции Краснодарского края подверглись хакерской атаке

В эфире нескольких радиостанций в Краснодарском крае прозвучали фейковые сообщения, причиной стал взлом серверов, сообщил оперативный штаб региона в Telegram.

Ложные сообщения в радиоэфире были замечены в городах Ейске, Анапе и Туапсе, а также в Новопокровском, Кущевском и Гулькевичском районах. Telegram-канал «Осторожно, новости» публиковал видео, на котором из радио в машине звучит заявление признанного террористическим и запрещенного «Легиона "Свобода России"». Отмечалось, что со взломом радиоэфира столкнулись также жители Курска и Тюмени.

Поддельный сигнал был оперативно прерван, сейчас вещание пострадавших радиостанций восстанавливается. Оперативный штаб Краснодарского края призвал жителей быть внимательными и напомнил, что целью провокаторов является запугивание населения региона.

Анна Перова, Краснодар

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