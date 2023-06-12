БРИКС не платит по счетам

Минфину России за полгода не удалось договориться с возобновлением финансирования в рамках международного займа БРИКС. Финансирование строительства и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения в пяти городах России общим объемом более 16 млрд руб. прекратилось в прошлом году. Подрядчиков снова уведомили о том, что денег пока не будет. На этом фоне работающие в Дзержинске компании готовятся снимать людей со строек магистральных сетей — около года они работали за свой счет, и говорят, что их ресурсы кончаются. Напряженная ситуация сложилась и в соседней Ивановской области: в водоканале Иваново считают вполне реальной угрозой срыв водоснабжения города. Эксперты говорят, что правительству РФ необходимо как можно скорее решать вопрос с заменой валюты займа с долларов на юани или на другую резервную валюту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Приволжье», с начала года Министерство финансов РФ так и не смогло договориться с Новым банком развития БРИКС, прекратившим финансирование проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах РФ». В январе 2019 года между банком и Российской Федерацией было заключено соглашение о займе №18RU01, предусматривающее вложения $320 млн в модернизацию систем водоснабжения и канализации малых и средних городов. Конкурсы за гранты выиграли Дзержинск, Иваново, Чебоксары, Волжский и Рыбинск. Однако с введением западных санкций банк БРИКС прекратил перечисление траншей по займу. В декабре прошлого года в Минстрое РФ ситуацию уже оценивали как критическую, призывая Минфин решить вопрос с продолжением оплаты проекта.

Сейчас, по словам близкого к министерству собеседника, общая задолженность перед подрядчиками превысила 4 млрд руб., а работающие на объектах компании исчерпали собственные ресурсы. Это грозит вынужденной остановкой работ и повышает риск аварий на незавершенных сетях, что подтверждают и сами подрядчики. СЗ «Внешстрой» прокладывает в Дзержинске резервную нитку Тепловского водозабора. Гендиректор компании Николай Афанасьев рассказал, что финансирование по линии займа БРИКС прекратилось в июне прошлого года. С тех пор компания вложила 667 млн руб. своих средств и более не в силах тянуть этот проект на заемные средства. «Это очень серьезная для нас проблема. Кроме водовода в Дзержинске мы участвуем в целом ряде социальных проектов: строим детсад, школу, жилье для детей-сирот. Нагрузка очень большая и рисковать ими уже не хочется. Если сейчас бросить водовод, это будет преступление перед городом, потом просто не соберешь людей на объект»,— рассказал Николай Афанасьев.

По его словам, дальнейшее отсутствие финансирования может вынудить компанию законсервировать сети. «Но я с 1973 года работаю в стройке и знаю, что потом будет. Самое страшное — трубопровод просто начнут растаскивать, вырезать из него куски. Очень жаль будет вложенных сил и средств, но наши возможности не безграничны. Надо как-то быстрее решать вопрос с БРИКС и финансированием»,— заметил руководитель «Внешстроя». Другой подрядчик, гендиректор «ПР и СС» Игорь Добрых рассказал, что сложившаяся ситуация вынуждает их с июля начать поэтапный вывод сотрудников из проекта по реконструкции главного канализационного коллектора Дзержинска. «Мы вложили в работы более 360 млн руб. своих средств, нам их никто не оплатил. Необходимо еще 280 млн для закупки насосного оборудования. У нас их нет, при этом с прошлого года полная неопределенность с финансированием со стороны заказчика. Власти надо наконец поставить точку в этой истории и определиться, работают они дальше по линии БРИКС или нет. Надо или решать проблему с валютным займом или искать другие варианты финансирования. Кормить стройку в Дзержинске за счет других наших контрактов мы уже не можем»,— рассказал подрядчик.

По словам Игоря Добрых, раньше в Минстрое России уговорили всех подрядчиков поработать в долг, но пообещали, что на переговорах в Китае делегация российского правительства решит проблему с банком БРИКС и финансирование пойдет. Однако впоследствии от заказчика они в очередной раз узнали, что денег не предвидится. При этом существующие канализационные сети в Дзержинске делать надо — они сильно изношены. В ходе работ в этом году сотрудникам «ПР и СС» удалось ликвидировать две серьезные аварии с разливом сточных вод, а работоспособность старого коллектора снижена на 50% из-за заиленности, его негерметичные стыки дают протечки в почву. Если же остановить реконструкцию канализации, то «цивилизации в Дзержинске не будет», заметил подрядчик.

Критическая ситуация сложилась в Иваново, где из-за отсутствия финансирования БРИКС был приостановлен проект стоимостью 6 млрд руб. по строительству водовода и реконструкции станции водоочистки 1925 года постройки. Закупленное для станции новое оборудование не смонтировано, так как для него еще не построены объекты. По словам директора АО «Водоканал» (Иваново) Александра Морозова, они работают на разобранной станции, резерва нет, и в случае аварии существует реальный риск оставить без воды весь город Иваново.

В правительстве Нижегородской области, признавая проблему с заморозкой займа БРИКС, ранее допускали перевод строек на бюджетное финансирование по госконтрактам. Однако это все равно приведет к приостановке строительства на период торгов, экспертиз по удорожанию и перекройке всего механизма финансирования. Кроме того, не у всех регионов есть средства на продолжение работ по магистральным сетям. Близкий к Минстрою собеседник считает, что во избежание появления в городах недостроев и сопутствующих аварий федеральным чиновникам совместно с банком БРИКС лучше в кратчайшие сроки заменить валюту международного займа, например перевести его из долларов в юани или рубли. Обсуждение этого вопроса в Минфине идет с начала года, но окончательное решение до сих пор не принято.

Роман Кряжев