НАТО начало крупнейшие в истории военно-воздушные учения

НАТО начало самые крупные в своей истории военно-воздушные учения Air Defender 23. Они продлятся до 23 июня. Участвуют более 20 стран и около 250 самолетов, в том числе F-35 американского и голландского производства, сообщило Bloomberg. По данным AFP, задействованы 10 тыс. военных.

Учения проходят на четырех объектах в Германии, на одном в Нидерландах и еще на одном в Чехии. Air Defender 23 в основном будут проводиться в трех воздушных пространствах на севере, востоке и юге Германии. Это пространство будет частично закрыто для гражданских рейсов. Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила, что готовится к этому.

Как рассказал AFP генерал Люфтваффе (ВВС Германии) Инго Герхарц, учения были запланированы в 2018 году, они отчасти должны были стать ответом на присоединение Крыма к России в 2014 году. При этом, по его словам, учения «ни на кого не направлены», в ходе них не будет «каких-либо полетов, например, в направлении Калининграда».

Виктория Колганова