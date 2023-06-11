В Петербурге загорелось здание бывшего изолятора «Кресты»

В Петербурге загорелось здание на Арсенальной набережной, 7, входящее в состав бывшего СИЗО «Кресты». Об этом 11 июня рассказали в местном МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в службу в 19:42. По данным МЧС, горение случилось в неэксплуатируемом двухэтажном здании. Площадь горения составляет 50 кв. м.

В 20:35 пожар был ликвидирован. К тушению привлекалось три единицы техники и 15 человек личного состава. Сведения о пострадавших в МЧС не поступали.

Напомним, что в конце мая 2023 года помещения СИЗО «Кресты» официально переданы акционерному обществу «Дом.РФ». Речь идет о 24 участках в комплексе на Арсенальной набережной. Правительственная комиссия и Росимущество приняли решение о прекращении госрегистрации права пользования ФКУ КП-8 УФСИН по Петербургу.

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