Лучшая женщина-боец в истории UFC Аманда Нуньес завершила карьеру

Чемпионка UFC в легчайшей весовой категории бразильянка Аманда Нуньес сохранила свой титул после победы над мексиканкой Ирен Алданой. После этой победы 35-летняя спортсменка объявила о завершении карьеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аманда Нуньес

Фото: Reuters Аманда Нуньес

Фото: Reuters

Нуньес — первая женщина—обладатель двух титулов UFC одновременно. Занимает первую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от женской весовой категории. Занимает первую строчку официального рейтинга UFC в женском легчайшем весе.

«Я сделала все, я побила множество рекордов»,— сказала она на пресс-конференции, добавив, что хочет, чтобы ее запомнили как величайшую женщину-бойца всех времен (цитата по AP). Аманда Нуньес также заявила, что хотела бы продолжать заниматься смешанными единоборствами в будущем и хотела бы тренировать чемпионку среди женщин. Но сейчас она планирует проводить время со своей семьей в Бразилии.

Мария Федотова