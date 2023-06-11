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Коммерсантъ FM
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Лопес победил Тэйлора и завоевал звание чемпиона мира по боксу WBO

Американский боксер Теофимо Лопес победил британца Джоша Тэйлора в весовой категории до 63,5 кг. 12-раундовый бой, проходивший в Нью-Йорке, завершился решением судей. Лопес и Тэйлор — бывшие абсолютные чемпионы мира.

На счету 25-летнего Лопеса теперь 19 побед (13 нокаутом) и 1 поражение. По итогам боя он получил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). В 2020 году он стал абсолютным чемпионом мира, но расстался со званием в 2021 году после проигрыша австралийцу Джорджу Камбососу-младшему.

32-летний Тейлор потерпел первое поражение в карьере при 19 победах (13 нокаутом). Он получил звание абсолютного чемпиона мира в 2021 году, но позднее Всемирная боксерская ассоциация лишила его своего титула за срыв сроков проведения обязательной защиты. Боксер отказался от поясов Международной боксерской федерации и Всемирного боксерского совета.

Леонид Уварчев

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