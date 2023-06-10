В Анкаре пять рабочих погибли в результате взрыва на заводе по производству ракет

Сегодня утром, 10 июня, в Анкаре произошел взрыв на заводе по производству ракет и боезарядов, принадлежащем оборонному машиностроительно-химическому предприятию MKE. Как сообщили в Министерстве обороны Турции, в результате погибли пять рабочих завода. Как сообщает CNN Turk и TRT Haber, также есть пострадавшие, их количество неизвестно.

«На заводе ракет и взрывчатых веществ MKE в районе Эльмадаг Анкары произошел взрыв. В результате взрыва погибли пять рабочих. По факту инцидента начато судебное и административное расследование»,— говорится в сообщении Минобороны, которое приводит Turkiye Gazetesi.

Завод расположен в районе Эльмадаг вдалеке от жилых кварталов. Cumhuriyet пишет, что взрыв слышали жители окрестных населенных пунктов. Затем очевидцы заметили дым над фабрикой, начался пожар.

По данным TRT Haber, некоторые пострадавшие доставлены в больницу в тяжелом состоянии. A Haber пишет, что под завалами находятся пять человек. На место происшествия выехали пожарные и врачи. Как пишет CNN Turk, огонь удалось локализовать. О причинах взрыва пока не сообщается.

CNN Turk уточнил, что фабрика занимается производством ракет и взрывчатых веществ для Минобороны и МВД Турции.

Лусине Баласян